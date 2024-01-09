Комплексные бригады «РКС-Самара» в праздничные дни работали круглосуточно.

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9 января, полёт нормальный, как говорят в космической столице. Праздничные восемь дней нового года прошли без крупных технологических отказов на сетях. Все головные и линейные цеха работали в режиме повышенной готовности к нештатным ситуациям. Каждый день по заявкам, поступающим в центральную диспетчерскую службу «РКС-Самара», выезжали комплексные бригады, которые устраняли повреждения на сетях холодного водоснабжения и водоотведения. Удалось обойтись без крупных и длительных отключений, водоснабжение жителей всегда в приоритете.

Всего за время праздников устранили чуть больше 40 технологических отказов на сетях ХВС. А вот сети канализации испытали повышенную нагрузку: несмотря на многочисленные предупреждения, жители всё равно смывали остатки салатов в унитаз (не надо так делать!), из-за чего выросло число засоров. Бригады цеха эксплуатации канализации выезжали прочищать трубы почти 150 раз - это больше, чем в обычные дни. Напоминаем, унитаз - не мусорная корзина, все твёрдые отходы, остатки еды и прочее нерастворимое нужно выбрасывать в мусор.

«РКС-Самара» приветствуют всех в новом году и продолжают работу в штатном режиме.