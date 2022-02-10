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В 2022 году свыше 5 км тепловых сетей филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» будет обследовано с помощью внутритрубной диагностики.
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Компания «Т Плюс» планирует расширить использование робота-диагноста на тепловых сетях Самарского региона

10 февраля 2022 17:14
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В 2022 году свыше 5 км тепловых сетей филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» будет обследовано с помощью внутритрубной диагностики.

В 2022 году свыше 5 км тепловых сетей филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» будет обследовано с помощью внутритрубной диагностики. В прошлом году роботизированный комплекс, отыскивающий дефекты на теплосетях, доказал свою эффективность на подземных коммуникациях Самары и Новокуйбышевска. В этом году он впервые проведет плановое обследование теплотрасс в Тольятти.

В частности, в текущем году энергетики планируют с помощью робота-диагноста обследовать 2,3 км теплосетей «ПТС» в Самаре, 1,6 км – в Новокуйбышевске и 1,4 км – в Тольятти.

Технология внутритрубной диагностики методом переменного намагничивания впервые начала масштабно использоваться «Т Плюс» на территории Самарской области в 2021 году. За первую ремонтную кампанию с помощью робота-диагноста было обследовано свыше 3 км теплотрасс в Самаре и Новокуйбышевске. В общей сложности телеуправляемый диагностический комплекс проверил надежность работы 13 участков теплотрасс.

 

Фото:   «Т Плюс»

 

Теги: Т ПЛЮС

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