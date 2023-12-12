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Команда «Т Плюс» завоевала «серебро» в финале лиги Трудовой молодежи КВН

12 декабря 2023 10:07
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Команда «Т Плюс» завоевала «серебро» в финале лиги Трудовой молодежи КВН

Энергетическая команда КВН Самарского филиала ПАО «Т Плюс» - «Градусы» - заняла II место в областной лиге Трудовой молодежи. Второй год подряд энергетики доходят до финальной части профессионального первенства Клуба веселых и находчивых региона.

Напомним, что команда «Градусы» компании «Т Плюс» дебютировала в Лиге трудовой молодежи КВН Самарской области в 2022 году. В составе сборной сотрудники Исполнительной дирекции, Самарской ГРЭС, Самарской ТЭЦ и подразделений «ЭнергосбыТ Плюс».

В финале встретились 5 команд КВН – людей разных профессий и возрастов: «Уголок Чудес» (Самарское отделение Профсоюза работников АПК РФ), «Градусы» (ПАО «Т Плюс»), «ЗАВОДные барышни» (ПАО «ОДК Кузнецов»), «В отряде» (Студенческие отряды Самарской области) и «Коллаборадские жуки» (пгт Суходол). Участники соревновались в трех конкурсах: «Приветствие», «Биатлон» и «Музыкальный знакомый сюжет». В итоге «Градусы» завоевали II место, набрав 11,4 балла. Победителем областной лиги Трудовой молодежи стала команда «Уголок чудес», набравшая 11,8 балла.

Теги: Т ПЛЮС

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