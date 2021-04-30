Коллективный договор «Т Плюс» признан одним из лучших в Самарской области

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Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» стал финалистом регионального смотра-конкурса на лучший коллективный договор, проводимого по инициативе Федерации профсоюзов Самарской области.

Высокие стандарты социально-трудовых отношений в энергокомпании были отмечены Почетной наградой «Организация эффективного социального партнерства в сфере труда», которую вручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

На торжественном мероприятии, приуроченном к празднованию 1 мая, награду из рук губернатора Самарской области получили заместитель директора филиала по экономике и финансам филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Дмитрий Смородинов и председатель Самарской областной организации Всероссийского Электропрофсоюза Алексей Гаврилушкин.

Традиционно энергетики являются примером высоких стандартов социального партнерства. В частности, коллективный договор филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» 2020 года был признан лучшим в сфере электроэнергетики Самарской области. В Самарской области Т Плюс обеспечивает социальными гарантиями и своевременной оплатой труда почти 6 тысяч человек. Ярким примером улучшения условий труда и защиты жизни и здоровья работников компании стал комплекс профилактических мероприятий, реализация которых позволила не допустить распространения COVID-19 среди персонала «Т Плюс» и сохранить бесперебойную работу энергопредприятия.