Я нашел ошибку
Главные новости:
Обокравшего машину вора в Тольятти задержали по отпечаткам пальцев
Обокравшего машину вора в Тольятти задержали по отпечаткам пальцев
Количество показаний приборов учета, передаваемых через дистанционные сервисы «ЭнергосбыТ Плюс», выросло на 50%
Количество показаний приборов учета, передаваемых через дистанционные сервисы «ЭнергосбыТ Плюс», выросло на 50%
Названа дата открытия нового самарского зоопарка
Названа дата открытия нового самарского зоопарка
В администрации презентовали проект «Здоровый Тольятти»
В администрации презентовали проект «Здоровый Тольятти»
Более 10 тысяч школьников и их родителей познакомятся с лучшими вузами и колледжами страны в онлайн-формате
Более 10 тысяч школьников и их родителей познакомятся с лучшими вузами и колледжами страны в онлайн-формате
Учительница из Самары отправила 400 тысяч рублей мошеннику
Учительница из Самары отправила 400 тысяч рублей мошеннику
Госдума одобрила проект о премировании госслужащих
Госдума одобрила проект о премировании госслужащих
Россияне 19 ноября смогут увидеть самое продолжительное за 500 лет лунное затмение
Россияне 19 ноября смогут увидеть самое продолжительное за 500 лет лунное затмение
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.6
-0.22
EUR 82.26
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
В УФСИН СО состоялось чествование ветеранов УИС
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Количество показаний приборов учета, передаваемых через дистанционные сервисы «ЭнергосбыТ Плюс», выросло на 50%

19 ноября 2021 11:02
52
Количество показаний приборов учета, передаваемых через дистанционные сервисы «ЭнергосбыТ Плюс», выросло на 50%

С начала 2021 года клиенты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» стали активнее передавать показания индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения в дистанционном режиме. Так, если в январе энергетикам были дистанционно переданы около 93 тысяч показаний, то в октябре этот показатель превысил 138 тысяч.

Энергетики напоминают, что воспользоваться сервисом можно уже сейчас. С 15 по 25 ноября 2021 года Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает данные приборов учета от своих клиентов. Своевременная передача показаний потребления ресурсов – необходимое условие для формирования квитанций за очередной период. Точность данных каждого потребителя влияет на корректность начислений за горячую воду.

Для жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани доступны сразу несколько удобных дистанционных способов передачи показаний счетчика:

- в Личном кабинете (в данном случае регистрация на сайте обязательна);

- через сервис «Передача показаний онлайн» на официальном сайте https://samara.esplus.ru/service/post/ (без регистрации);

- с помощью QR-кода на квитанции.

Для клиентов, лицевой счет которых состоит из 10 цифр, дополнительно доступны онлайн-чат, а также мессенджеры Telegram и Viber (Светлана. «ЭнергосбыТ Плюс») и социальная сеть ВКонтакте (Светлана. «ЭнергосбыТ Плюс»).

Все подробности о способах передачи показаний индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения можно узнать на официальном сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» https://samara.esplus.ru.

 

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Житель Самары приговорен к наказанию в виде 1 года и 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
17 ноября 2021, 19:31
Житель Самары осужден за воровство крышек люков теплосетей
Житель Самары приговорен к наказанию в виде 1 года и 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Общество
612
«Т Плюс» подвел итоги обследования тепловых сетей роботом-диагностом
16 ноября 2021, 10:40
«Т Плюс» подвел итоги обследования тепловых сетей роботом-диагностом
Мероприятия проводились в рамках летней ремонтной кампании 2021 года. ЖКХ
547
Новый туристический объект возник в Самаре в конце октября 2021 года и занимает порядка 1 000 квадратных метров.
15 ноября 2021, 14:14
Стена Самарской ГРЭС войдет в программу пешеходной экскурсии по городскому стрит-арту
Новый туристический объект возник в Самаре в конце октября 2021 года и занимает порядка 1 000 квадратных метров. ЖКХ
906

В центре внимания
Названа дата открытия нового самарского зоопарка
19 ноября 2021  10:44
Названа дата открытия нового самарского зоопарка
39
Еще 1 781 житель Самарской области заболел коронавирусом
18 ноября 2021  13:24
Еще 1 781 житель Самарской области заболел коронавирусом
485
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
18 ноября 2021  11:28
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
416
Владимир Путин выразил уверенность в том, что будет расти интерес партнеров из Узбекистана в создании своих производств в России.
17 ноября 2021  21:28
Президенты РФ и Узбекистана отметили Самарскую область как один из ключевых регионов во взаимодействии двух стран
725
Еще 1 785 жителей Самарской области заболели коронавирусом
17 ноября 2021  13:12
Еще 1 785 жителей Самарской области заболели коронавирусом
567
Весь список