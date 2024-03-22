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Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» все чаще выбирают дистанционные сервисы

22 марта 2024 10:00
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Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» все чаще выбирают дистанционные сервисы

За год число жителей Самарской области, зарегистрировавшихся в Личном кабинете АО «ЭнергосбыТ Плюс» увеличилось в 1,5 раза. Еще больше – в 3 раза – выросло количество горожан, которые подписались на получение электронной квитанции, отказавшись от бумажных платежных документов.

Клиенты энергокомпании из Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани все чаще делают выбор в пользу дистанционных сервисов. Так, свыше 278 тысяч жителей Самарской области, или 54,7% от общего числа клиентов, предпочитают решать текущие вопросы взаимодействия с поставщиком тепла с помощью Личного кабинета. А 92 тысячи горожан (18%) подписались на получение электронной квитанции, отказавшись от бумажных платежных документов.

«Сегодня дистанционные сервисы компании позволяют клиентам комфортно и оперативно решать все возникающие вопросы. Для этого жителям региона и представителям организаций даже не потребуется выходить из дома или покидать офис», - подчеркнула руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.

Подробнее об онлайн-сервисах энергокомпании можно узнать на официальном сайте https://samara.esplus.ru/service/.

Теги: Т ПЛЮС

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