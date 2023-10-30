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Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» спасли от вырубки свыше 100 деревьев

30 октября 2023 16:14
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На данный момент свыше 70 тысяч клиентов компании сделали выбор в пользу электронной квитанции.

Клиенты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» спасли от вырубки свыше 100 деревьев, отказавшись от бумажных платежных документов. На данный момент свыше 70 тысяч клиентов компании сделали выбор в пользу электронной квитанции.

В рамках акции «Экодесант» энергетики приглашают жителей региона внести посильный вклад в сохранение природы. Помимо отказа от бумажной квитанции «ЭнергосбыТ Плюс» принимает отработанные элементы питания в целом ряде офисов обслуживания: в Самаре по ул. Маяковского, 15 и ул. Революционной, 101б, в Тольятти по ул. Мира, 76, в Сызрани на проспекте 50 лет Октября, 24, в Новокуйбышевске на Ленинградской, 4а. В 2023 году энергетики собрали и передали в специализированную организацию для переработки свыше 50 кг батареек.

«Сотрудники компании принимают участие в целом ряде экологических мероприятий – от высадки леса до субботников в городах присутствия. Благодаря акции «Экодесант» у наших клиентов есть возможность присоединиться к большой природоохранной работе энергетиков», - отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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