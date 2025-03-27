Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» получат квитанции с корректировкой за тепло по итогам 2024 года

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Клиенты Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», которые оплачивают отопление равными долями в течение всего календарного года, в апреле получат квитанции с корректировкой. Их направят жителям многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учёта тепловой энергии.

В этом году для большинства клиентов корректировка начислений по итогам 2024 года за отопление отрицательная. То есть сумма к оплате за текущий период будет снижена.

Корректировка осуществляется исходя из фактического объёма потребления тепла за предшествующий год и фактического начисления размера платы за отопление. Такой порядок начисления регламентируется «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. № 354. Сумма отражается в строке квитанции под названием «Корректировка».

При необходимости Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» предоставляет возможность оплатить выставленную сумму в рассрочку. Причём заключить соглашение о реструктуризации можно дистанционно, перейдя по ссылке: https://samara.esplus.ru/clients/zaklyuchenie-soglasheniya-o-rassrochke-zadolzhennosti/.

«Жители региона могут убрать ежегодные корректировки за тепло. Для этого достаточно на собрании собственников жилья выбрать фактическую форму оплаты. В этом случае начисление за полученную тепловую энергию будет осуществляться исключительно в отопительный период», — отметил директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

С вопросами по начислениям за отопление можно обратиться к специалистам Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в офисах обслуживания, по телефону контакт-центра 8 (800) 700-10-32, а также воспользоваться в любое время суток разделом «Обратная связь» https://samara.esplus.ru/feedback/.