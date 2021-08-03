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Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» уже доступны квитанции за тепло за июль

3 августа 2021 09:36
85
Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» уже доступны квитанции за тепло за июль

С 1 августа клиенты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» могут увидеть свою квитанцию за тепловую энергию в личном кабинете. Здесь она формируется раньше, чем доставляется горожанам в бумажном формате. Использование электронной квитанции позволяет оперативно оплатить тепловую энергию за предыдущий период.

На сегодняшний день онлайн-сервисы «ЭнергосбыТ Плюс» позволяют быстро и безопасно уточнять наличие задолженности, передавать показания приборов учета, узнавать начисления за предыдущие периоды и оплачивать услуги поставщика ресурсов. В частности, многие горожане и организации уже отказались от бумажных квитанций: свыше 11 тысяч клиентов компании оформили подписку на электронные квитанции.

«Сегодня многие наши клиенты в первую очередь оценивают товары и услуги по удобству, надежности и безопасности. Онлайн-сервисы энергокомпании полностью соответствуют запросам клиентов и максимально упрощают взаимодействие с поставщиком тепла», - рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Руководство энергокомпании напоминает, что оплатить счета за июнь необходимо не позднее 25 августа.

Теги: Т ПЛЮС тепло ЭнергосбыТ Плюс

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