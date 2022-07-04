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Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции за июнь

4 июля 2022 18:05
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Отказ от бумажных платежных документов позволяет клиентам оперативно оплачивать тепло и горячую воду.

С сегодняшнего дня клиентам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции на оплату тепловой энергии, потребленной в июне 2022 года. Причем у жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани есть возможность оплатить коммунальные платежи с выгодой для семейного бюджета, приняв участие в акции «На дачу – без долгов!»

Узнать свое начисление за минувший месяц можно либо в Личном кабинете, либо оформив электронную квитанцию. Отказ от бумажных платежных документов позволяет клиентам оперативно оплачивать тепло и горячую воду. Также к преимуществам электронной квитанции можно отнести тот факт, что её можно получить, находясь на даче или в другом городе, и сразу же оплатить. Подписаться на данную услугу можно на официальном сайте энергокомпании.

«В июне мы ожидаем всех желающих принять участие в летней акции «На дачу – без долгов!» Оплата тепловой энергии за июнь, а также аванс за июль и август дают возможность забыть о суете и мелких повседневных хлопотах, а также получить главный приз от энергетиков - велосипед», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Более подробную информацию об акции можно узнать на официальном сайте.

 

Фото:   «ЭнергосбыТ Плюс»

 

Теги: Т ПЛЮС

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