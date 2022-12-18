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К акции «Устрой себе каникулы!» в регионе присоединились первые 240 организаций

18 декабря 2022 10:59
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К акции «Устрой себе каникулы!» присоединились первые 240 организаций

Первые 240 компаний и индивидуальных предпринимателей присоединились к акции Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» - «Устрой себе каникулы!»

Победители получат призовое зачисление 2000 рублей для оплаты теплоресурсов по действующему договору.

Напомним, акция «Устрой себе каникулы!» проводится в Самарской области впервые. Для участия в ней клиентам энергокомпании – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо до конца года авансом оплатить потребление тепла в декабре. Обязательным условием также является отсутствие задолженности за отопление и горячее водоснабжение.

«В рамках данной акции мы планируем поощрить клиентов энергокомпании, имеющих высокую платежную дисциплину. Розыгрыш призов среди участников, выполнивших все условия, состоится в январе 2023 года. Победителями станут 100 организаций и ИП, определенных методом случайной выборки», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

За новостями акции «Устрой себе каникулы!» можно следить на официальном сайте энергокомпании https://samara.esplus.ru/promo/.

Теги: Т ПЛЮС

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