 Иван Носков проверил, как ведется ремонт сетей водоснабжения в 5 районах Самары

8 января глава Самары Иван Носков совместно с первым заместителем главы города Михаилом Малыхиным, главами районов и главным инженером ООО «РКС-Самара» Игорем Давыдовым провел рабочий объезд территорий Промышленного, Кировского, Советского, Железнодорожного и Октябрьского районов. В ходе объезда были проверены адреса, где ведется ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, а также ликвидация последствий подтопления дорог.



«В конце прошлого года увеличили до 21 количество аварийных бригад ресурсоснабжающих компаний. Все мелкие протечки устраняют оперативно, но замечания есть, и в основном по уборке, образовавшейся после наледи. Стартовал ремонт сетей на улицах Земеца и Мичурина, поручил также устранить ряд небольших протечек в Промышленном районе, особенно у школы на Солнечной, – сказал глава города Самары Иван Носков. – В прошлом году, например, «РКС-Самара» приняла на баланс более 130 км сетей, ранее считавшихся бесхозными. Эти трубопроводы, как правило, без документов, в аварийном состоянии. Запланировано их обследование и ремонт».



В Самаре в настоящее время ведется плановая замена более 3,5 км сетей водоснабжения и водоотведения разного диаметра по улицам Стара-Загора, Халиловской, Днепровскому проезду и др. Работы ведутся в основном закрытым способом через заводные котлованы, раскопок при таких работах меньше.



Как доложил главе Самары главный инженер ООО «РКС-Самара» Игорь Давыдов, в новогодние каникулы дежурные бригады устранили около 40 повреждений на сетях водоснабжения (на 17 повреждений меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года). Бригады совместно с городскими службами ликвидируют последствия аварий на сетях – наледь на дорогах и тротуарах.



«Ежедневно у нас работают 5-6 специальных бригад. Стараемся работать без ограничения подачи водоснабжения в многоквартирные дома. Если этого избежать невозможно, организуем работу бригад в ночные часы, чтобы свести неудобства для жителей города к минимуму, – подчеркнул главный инженер ООО «РКС-Самара» Игорь Давыдов. – Большинство сбоев в работе системы водоотведения в Самаре связано с обычными бытовыми засорами. Прошу жителей не сбрасывать весь мусор в канализацию. Это поможет вам избежать неудобств, а нам направить больше ресурсов на плановый ремонт сетей».

