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Хочу всё знать: учебный год с «РКС-Самара»

16 мая 2022 09:38
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Хочу всё знать: учебный год с «РКС-Самара»

Подходит к завершению учебный год, и  наш проект «Хочу всё знать: водоснабжение и водоотведение Самары». Мы познакомили вас с тем, как добывается вода из Волги и подземных источников, как она становится питьевой, как собираются и очищаются стоки миллионного города. 

В этом выпуске мы ответим на вопросы, которые наиболее часто поступают от жителей города, абонентов ООО «Самарские коммунальные системы» («РКС-Самара»). 

Вопрос: Почему мы должны платить за воду? Ведь Волга – национальное достояние! 

Ответ: Добыча и очистка воды – причём не одного ведра, а огромного количества, достаточного для водоснабжения миллионного города – сложный технологический процесс. Сбор и очистка стоков – тоже. Питьевая вода и стоки транспортируются по тысячам километрам труб, которые нуждаются в постоянном обслуживании и замене. Поэтому водоснабжение и водоотведение большого города – дело дорогостоящее. 

Тариф зависит от того, сколько ремонтов произведут, сколько будет израсходовано материалов, сколько новых объектов построят и протянут новых труб, сколько будет израсходовано электроэнергии для работы сотен мощных насосов и т.д. Все затраты строго контролируются областным правительством, а планы составляются совместно с администрацией города. 

 Вопрос: Какие есть способы экономить?

Ответ: Первое, о чём нужно задуматься всем – установка приборов учёта водоснабжения. Если в квартире прописано больше одного человека, оплата по счётчику будет значительно экономить ваши средства. И чем больше прописанных, тем больше экономия. Если в квартире или доме никто не живёт, можно вызвать специалиста и перекрыть, опломбировать, ввод. Тогда платить не нужно совсем. Второе – осознанно относиться к ресурсу: выключать воду, когда чистите зубы или намыливаете голову, при мытье посуды тоже можно включать воду только при смыве моющих средств или использовать современные посудомоечные машины. Третье – установите «умные приборы» на смесители, которые будут включать воду только тогда, когда вы подносите руки к крану. 

Вопрос: У нас отключили воду! Не предупредили! Почему? 

Ответ: Технологические отказы на сетях водоснабжения случаются внезапно. Об аварийных отключениях нет возможности предупреждать заранее. Плановые работы каждую неделю публикуются на сайте https://samcomsys.ru/dispetcher, рассылаются по самарским СМИ и в управляющие компании. Также стоит отметить, что большинство отключений холодного водоснабжения делается для внутридомовых работ, по заявкам ЖЭУ. 

В любом случае, чтобы получить информацию о причинах отсутствия холодной воды, нужно сначала позвонить в ЖЭУ. Затем, если внутри дома никаких работ не проводится, можно позвонить в диспетчерскую службу «Самарских коммунальных систем» по тел. 334-75-12 и 336-86-51. 

Вопрос: Топит стоками подвал! Ваша бригада приехала, открыла колодец и уехала, ничего не сделав. Почему не откачали стоки и не прекратили затопление подвала? 

Ответ: За все внутридомовые коммуникации отвечает управляющая компания. Любые неполадки и аварийные ситуации в системе городского водоотведения физически не могут являться причиной затопления подвалов. 

Городская канализация сконструирована таким образом, что в случае проблем на уличных сетях, стоки из домов всё равно выходят, происходит излив из канализационных колодцев. Если же внутридомовое оборудование работает неправильно, то домовые стоки не выходят в уличную сеть, а заливают подвалы.

Засоры уличной канализации не влияют на работу внутридомовой канализации, если она содержится в надлежащем состоянии. Затопление подвалов стоками происходит исключительно из-за недосмотра или ненадлежащего содержания внутридомовых сетей, за которые ответственны управляющие компании. 

Бригады «РКС-Самара», приехав на такой вызов, чаще всего находят колодцы в исправном состоянии. Поэтому и уезжают, якобы «ничего не сделав». И, самое главное – любой засор канализации – это результат действия самих жильцов. Именно они смывают в унитаз и раковину то, что нужно выбрасывать в мусор. 

Вопрос: Зимой копали, неаккуратно засыпали грунт. Когда заделают вскрытие? 

Ответ: Земляные работы, которые проводятся с 1 ноября до 15 апреля, называются «зимними вскрытиями». Они закрываются по временной схеме, без проливки и утрамбовки грунта, т.к. при отрицательных температурах это невозможно. 

Все зимние вскрытия, в тёплое время года переделываются с соблюдением всех технологических требований по постоянной схеме. Для этого необходимо дождаться полного оттаивания почвы, иначе новый грунт просто "поплывет" - уйдет в стороны, создавая недоевшие всем провалы и просадки. Именно поэтому крайне важно дождаться установления постоянной плюсовой температуры. 

Вопрос: После проведения аварийно-восстановительных работ на сетях не установили заново забор или детскую площадку. 

Ответ: Нормы действующего законодательства запрещают размещение детских игровых площадок и каких-либо других конструкций над сетями водоснабжения и водоотведения и в их охранной зоне. 

Однако в Самаре в начале 2022 года насчитывалось около 200 площадок, установленных именно в этой опасной зоне. Тысячи самарских детей каждый день подвергаются опасности, рискуют своим здоровьем и даже жизнью. Именно поэтому ресурсоснабжающая компания занимает принципиальную позицию: на сетях детским площадкам не место. 

В случае демонтажа площадок, заборов, гаражей или иных конструкций при проведении аварийно-восстановительных работ, эти объекты не восстанавливаются.

Вопрос: Увидел в городе открытый колодец. Куда сообщить? 

Ответ: Специалисты «РКС-Самара» обслуживают более 70 000 канализационных и водопроводных колодцев. Ещё большее количество колодцев – у тепловиков, ливнёвщиков, газовиков, энергетиков и других инженерных служб города. 

Чугунные крышки зачастую становятся объектом воровства. Их разбивают и сдают в металлолом. Из-за этого колодцы могут стоять открытыми, угрожая безопасности горожан. 

Если вы увидели на улице колодец без крышки, сообщите об этом в администрацию внутригородского района, оперативному дежурному. Они определят принадлежность коммуникаций и переадресуют заявку в соответствующую службу. Если вы уверены, что это колодец холодного водоснабжения или водоотведения, то можно позвонить в диспетчерскую службу «РКС-Самара» по тел. 334-75-12 и 336-86-51. 

Вопрос: Мы сообщили об утечке два час назад, почему до сих пор бригада не начала работать? 

Ответ: Дежурные бригады «РКС-Самара» выезжают оперативно. Однако вода может выходить на поверхность за несколько десятков или даже сотен метров от места повреждения трубы. Специалистам приходится осматривать все близлежащие колодцы, коммуникации.

Жителям, не знакомым с работой сетей водоснабжения, может показаться, что «никто ничего не делает» в месте утечки. Но бригада в это время проводит обследование в соседнем квартале, где может быть причина аварии. Также, прежде чем начать ремонтные работы, на место вызывают представителей владельцев других инженерных сетей, так как рабочим надо точно понимать, где проложены газовые, тепловые или другие коммуникации.

На время всех подготовительных работ трубы не перекрываются, чтобы у жителей близлежащих домов была вода. Отключения делаются только на время ремонтных работ. 

Теги: РКС-Самара

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