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Губернатор Самарской области поблагодарил династию энергетиков «Т Плюс»

12 марта 2024 19:49
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Чествование энергетиков прошло в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню работников жилищно-коммунального хозяйства.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил благодарственными письмами сотрудников Сызранской ТЭЦ (ПАО «Т Плюс») из династии Кривенко-Бурьяновых. Чествование энергетиков прошло в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню работников жилищно-коммунального хозяйства.

Общий трудовой стаж династии составляет 246 лет. Начало трудовой династии положил Ефрем Никифорович Кривенко в 1953 году. Четыре поколения и двенадцать членов семьи внесли свой вклад в энергетику города. В 2018 году семья Кривенко-Бурьяновых была занесена в Книгу Почета «Летопись семейного благополучия городского округа Сызрань».

В настоящее время на Сызранской ТЭЦ трудятся четыре представителя трудовой династии, которые продолжают семейные традиции: мастер по ремонту оборудования Игорь Бурьянов, начальник смены электростанции Иван Бурьянов, кладовщик электрического цеха Светлана Хрипунова и электрослесарь Артем Бурьянов. Все они отмечены благодарственными письмами губернатора Самарской области за вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства региона и содействие возрождению, сохранению и развитию семейных трудовых традиций.

 

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Т Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

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