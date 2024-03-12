Губернатор Самарской области поблагодарил династию энергетиков «Т Плюс»

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил благодарственными письмами сотрудников Сызранской ТЭЦ (ПАО «Т Плюс») из династии Кривенко-Бурьяновых. Чествование энергетиков прошло в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню работников жилищно-коммунального хозяйства.

Общий трудовой стаж династии составляет 246 лет. Начало трудовой династии положил Ефрем Никифорович Кривенко в 1953 году. Четыре поколения и двенадцать членов семьи внесли свой вклад в энергетику города. В 2018 году семья Кривенко-Бурьяновых была занесена в Книгу Почета «Летопись семейного благополучия городского округа Сызрань».

В настоящее время на Сызранской ТЭЦ трудятся четыре представителя трудовой династии, которые продолжают семейные традиции: мастер по ремонту оборудования Игорь Бурьянов, начальник смены электростанции Иван Бурьянов, кладовщик электрического цеха Светлана Хрипунова и электрослесарь Артем Бурьянов. Все они отмечены благодарственными письмами губернатора Самарской области за вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства региона и содействие возрождению, сохранению и развитию семейных трудовых традиций.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Т Плюс»