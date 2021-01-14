Губернатор поручил Виктору Кудряшову разобраться с жалобами жителей Самары на счета за общедомовые приборы учета

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Дмитрий Азаров поручил Председателю Правительства Самарской области Виктору Кудряшову разобраться с жалобами жителей Самары на счета за общедомовые приборы учета.

Виктор Кудряшов в своём Твиттере объясняет:

- Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров всегда чутко реагирует на запросы людей. Он поручил мне разобраться с жалобами жителей Самары на счета за общедомовые приборы учета, в которых значились суммы - от 9 до 15 тысяч рублей за квартиру к оплате.

Люди не получили предварительных объяснений, что предсказуемо вызвало негативную реакцию и непонимание «за что?». По федеральному закону №261-ФЗ «Об энергосбережении..» установка общедомовых приборов учета тепла (ОДПУ) в многоквартирных домах производится за счёт собственников.

Изначально установка ОДПУ должна была проводиться силами граждан. Сейчас эта обязанность перешла к ресурсоснабжающим организациям. В Самаре, Сызрани и Тольятти такие счётчики в многокварт. домах устанавливает «ЭнергосбыТ Плюс». По итогам работ собственникам выставляется счёт.

Но оплата возможна как одномоментно всей суммы, так и в рассрочку на пять лет. Человек сам выбирает как погашать сумму - за год, два, или в другой более удобный срок в пределах пятилетки. Собственник выбирает как удобно ему! Это его право.

С коллективными счетчиками жильцы смогут экономить, в частности, на оплате отопления, поскольку начисления пройдут за фактическое потребление в зимний период. Плюсов для людей много. Но ресурсоснабжающая компания предприняла недостаточно усилий, чтобы людям все объяснить.

Жители не были проинформированы заранее, что недопустимо! Поручил МинЖКХ провести профилактическую и предупредительную работу с коммунальными компаниями по поводу принципов взаимодействия с собственниками жилья. Информирование людей и отчёт перед гражданами являются обязательными!

Собственникам жилья за сигналы для реагирования - огромное спасибо! Вовремя обратили внимание на проблему и после разбора помогли разобраться другим. Сейчас, по сведениям экспертов, необходимые приборы учета имеются только в 30% домах города.

При этом по данным «ЭнергосбыТ Плюс» в 2020-м году ресурсники оснастили общедомовыми приборами учета 449 многоквартирных домов в Самаре, около 100 в Сызрани и 29 в Тольятти. Эта работа, безусловно нужная и важная для жителей, будет продолжена в текущем году.