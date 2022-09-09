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ГОКС приняли участников совещания по качеству воздуха в Волгаре

9 сентября 2022 12:42
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ГОКС приняли участников совещания по качеству воздуха в Волгаре

В четверг, 8 сентября, на Городских очистных канализационных сооружениях прошла встреча Главы Самары с жителями Куйбышевского района и надзорными органами: Роспотребнадзора, Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры. Обсудили качество воздуха в некоторых посёлках района: Волгарь, 116 км и др., договорились о ближайших планах по выяснению причин неприятных запахов. 

Компания «РКС-Самара» не первый раз приглашает на свой объект представителей власти и общественности, чтобы они лично убедились, что ГОКС не пахнет. В этот раз совещание длилось более двух часов, никто из его участников не почувствовал неприятного запаха или дискомфорта.

Источник  загрязнения воздуха в Куйбышевском районе пока не найден. Чтобы его установить, по требованию природоохранной прокуратуры надзорные органы проведут дополнительные проверки на двух самых крупных предприятиях: АО «КНПЗ» и ГОКС.  Глава Самары Елена Лапушкина отметила: «Проблема требует комплексного решения. Планируем встретиться с руководителями всех предприятий, которые находятся на территории Куйбышевского района, узнать об их планах, работе, познакомить жителей с этой информацией». Участники совещания отметили открытость «РКС-Самара»,  готовность сотрудничать для решения проблемы. Со своей стороны главный управляющий директор компании Владимир Бирюков в очередной раз подтвердил, что ГОКС готовы к любой проверке в любой момент. 

В ближайших планах горадминистрации - установка дополнительного поста для замеров качества воздуха, создание специальной  комиссии и телефона «горячей линии» для немедленного реагирования на жалобы,  а также высадка деревьев-крупномеров для создания защитной полосы. 

 

Теги: РКС-Самара

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