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«ЭнергосбыТ Плюс» выберет лучшие УК и ТСЖ Самарской области

30 июня 2022 09:45
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«ЭнергосбыТ Плюс» выберет лучшие УК и ТСЖ Самарской области

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» приглашает управляющие компании и товарищества собственников жилья региона принять участие в акции «Лучшая жилищная организация-2022». В этом году выбор лидеров среди УК и ТСЖ Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани пройдет в четвертый раз.

Участниками акции могут стать обслуживающие организации, имеющие договор теплоснабжения с «ЭнергосбыТ Плюс», как агентом филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс». Комиссия из числа экспертов энергокомпании будет оценивать конкурсантов по целому ряду критериев, среди которых качественное выполнение рекомендаций по подготовке к отопительному сезону, соблюдение платежной дисциплины и процент комплектации приборами учета жилого фонда. Заявки на участие будут приниматься на официальную почту samara@esplus.ru, а также в офисах обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» до конца лета.

В рамках акции мы поощряем наиболее добросовестные эксплуатирующие организации, которые являются нашими самыми надежными партнерами. Уверен, что в этом году их число только увеличится. Приятным бонусом для победителей станут ценные подарки от энергокомпании», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов. Подведение итогов и награждение победителей акции «Лучшая жилищная организация» традиционно пройдет в декабре 2022 года.

Теги: Т ПЛЮС

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