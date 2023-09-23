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«ЭнергосбыТ Плюс» в рамках праздника ответил на вопросы жителей тольяттинцев

23 сентября 2023 10:40
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«ЭнергосбыТ Плюс» в рамках праздника ответил на вопросы жителей тольяттинцев

Специалисты АО «ЭнергосбыТ Плюс» провели праздник для жителей одного из дворов Автозаводского района Тольятти в рамках межрегионального проекта «Т Плюс – родному городу». Детей ожидала яркая развлекательная программа, а их родители получили подробную консультацию по вопросам начислений и порядка урегулирования задолженности по оплате коммунальных услуг.

В гости к ребятам, проживающим во дворе дома №15 по ул. 40 лет Победы, пришел сказочный герой Теплослав. Главный энергетик волшебного Энергограда рассказал о важных правилах поведения вблизи энергетических объектов: не подходить к парящим участкам, не заходить за ограждение ремонтных участков, не ходить по надземным участкам теплосетей! Вместе с Теплославом дети складывали напольные пазлы, строили дом из гигантских кубиков и соревновались в веселой эстафете.

На вопросы взрослых жителей двора подробно ответил эксперт «ЭнергосбыТ Плюс». Горожан интересовали возможности и порядок урегулирования задолженности по оплате коммунальных услуг, а также дистанционные сервисы энергокомпании.

«Данный проект позволяет нам быть ближе к своим клиентам, получать обратную связь и озвучивать важную и полезную информацию по безопасности тепла и вопросам энергосбытовой деятельности», - отметила директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Елена Тимшина.

По окончании праздника двора свыше 70 детей получили тематические сувениры от энергетиков – комиксы о приключениях Теплослава, магнитные закладки для книг и значки с правилами по безопасности и советами по сохранению природных ресурсов.

 

Теги: Т ПЛЮС

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