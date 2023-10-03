«ЭнергосбыТ Плюс»: свыше 70 тысяч клиентов Самарского филиала выбрали электронную квитанцию

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Свыше 70 тысяч клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» сделали выбор в пользу онлайн-документа, отказавшись от бумажных платежных документов. Это дает возможность с первого числа каждого месяца узнавать актуальное начисление и оперативно оплачивать тепло.

Подписаться на электронную квитанцию и ознакомиться со всеми доступными онлайн-сервисами компании можно на официальном сайте https://samara.esplus.ru/service/. Ежемесячно только Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» рассылает свыше 500 тысяч бумажных квитанций общем весом более 2 тонн. В 2023 году клиенты энергокомпании, отказавшиеся от бумажных квитанций, общими усилиями спасли почти 100 деревьев.

«Каждый клиент нашей компании имеет возможность внести свой вклад в защиту окружающей среды, полностью отказавшись от бумажного платежного документа и подписавшись на получение квитанции по электронной почте. Во-первых, это максимально защищает личные персональные данные горожан. Во-вторых, процесс оплаты тепла становится более удобным и комфортным», - отметила руководитель управления по клиентскому сервису Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.