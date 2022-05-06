«ЭнергосбыТ Плюс»: режим работы офисов обслуживания клиентов в праздничные дни 

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает жителям региона, что в дни праздников офисы обслуживания клиентов работать не будут. При этом для решения любого вопроса будут доступны многочисленные онлайн-каналы энергокомпании.

В частности, жители Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани, получающие квитанции от «ЭнергосбыТ Плюс», могут узнать свою задолженность, подписаться на электронную квитанцию, оплатить счет за тепло на сайте или в Личном кабинете. Получить консультацию по любому вопросу в части взаимодействия с поставщиком ресурсов можно в форме обратной связи, в онлайн-чате, а также в социальных сетях «ЭнергосбыТ Плюс». Все дистанционные сервисы энергокомпании доступны в режиме 24/7.

«Мы предоставляем своим клиентам множество онлайн-каналов, что позволяет им круглосуточно быть на связи с энергокомпанией и оперативно решать все возникающие вопросы», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Начиная с 11 мая 2022 года все офисы обслуживания клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» продолжат свою работу в обычном режиме.