Я нашел ошибку
Главные новости:
9 мая – праздничный день, прием граждан не осуществляется.
График работы органов ЗАГС Самарской области в период празднования Дня Победы
Аркадий Лазарев исключен из «Единой России»
В связи с этим будет временно приостановлено горячее водоснабжение.
В ряде городов Самарской области пройдут гидравлические испытания тепловых сетей 
Воспользоваться такси можно будет вне зависимости от целей поездки. С ветераном смогут поехать сопровождающие родственники.
В Самарской области ветераны смогут бесплатно воспользоваться услугами такси до конца 2022 года
В этом году в Самарской области и по всей России будет организована повышенная безопасность во время шествия.
Организаторы «Бессмертного полка» предупреждают об ответственности за возможные провокации
В настоящее время медицинское обследование прошли более 9 тысяч человек.
В Самарской области ветераны проходят диспансеризацию на дому
Для решения любого вопроса будут доступны многочисленные онлайн-каналы энергокомпании.
«ЭнергосбыТ Плюс»: режим работы офисов обслуживания клиентов в праздничные дни 
Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке.
В Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах 
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 66.24
-3.18
EUR 70.07
-2.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
6 мая в парке Победы пройдет праздник "Весна Победы"
На территории стадиона «Солидарность (Самара) Арена» появилась «Аллея Предпринимательства»
В Самаре поздравили ветеранов и тружеников тыла с наступающим Днем Победы
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«ЭнергосбыТ Плюс»: режим работы офисов обслуживания клиентов в праздничные дни 

6 мая 2022 16:58
133
Для решения любого вопроса будут доступны многочисленные онлайн-каналы энергокомпании.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает жителям региона, что в дни праздников офисы обслуживания клиентов работать не будут. При этом для решения любого вопроса будут доступны многочисленные онлайн-каналы энергокомпании.

В частности, жители Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани, получающие квитанции от «ЭнергосбыТ Плюс», могут узнать свою задолженность, подписаться на электронную квитанцию, оплатить счет за тепло на сайте  или в Личном кабинете. Получить консультацию по любому вопросу в части взаимодействия с поставщиком ресурсов можно в форме обратной связи, в онлайн-чате, а также в социальных сетях «ЭнергосбыТ Плюс». Все дистанционные сервисы энергокомпании доступны в режиме 24/7.

«Мы предоставляем своим клиентам множество онлайн-каналов, что позволяет им круглосуточно быть на связи с энергокомпанией и оперативно решать все возникающие вопросы», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Начиная с 11 мая 2022 года все офисы обслуживания клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» продолжат свою работу в обычном режиме.

 

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В связи с этим будет временно приостановлено горячее водоснабжение.
06 мая 2022, 17:38
В ряде городов Самарской области пройдут гидравлические испытания тепловых сетей 
В связи с этим будет временно приостановлено горячее водоснабжение. ЖКХ
179
По условиям акции энергокомпания предоставляет возможность физическим лицам оплатить долги за отопление и ГВС без пеней.
05 мая 2022, 19:58
Около 45 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» принимают участие в весенней акции 
По условиям акции энергокомпания предоставляет возможность физическим лицам оплатить долги за отопление и ГВС без пеней. ЖКХ
370
Определены сильнейшие сборные Самарской области в Чемпионате ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»
05 мая 2022, 12:19
Определены сильнейшие сборные Самарской области в Чемпионате ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»
Команды, занявшие призовые места, получили медали и кубки. ЖКХ
298

  • Консультант плюс
В центре внимания
Юбилейный XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет на своей исторической родине – в Самаре.
6 мая 2022  13:18
Юбилейный XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет на своей исторической родине – в Самаре
365
В Самарской области прогнозируют заморозки
6 мая 2022  12:31
В Самарской области прогнозируют заморозки
195
Госавтоинспекция Самарской области информирует о временном ограничении движения транспорта
6 мая 2022  12:22
Госавтоинспекция Самарской области информирует о временном ограничении движения транспорта
193
Новые молочные фермы построят в Самарской области при поддержке Правительства региона
5 мая 2022  14:02
Новые молочные фермы построят в Самарской области при поддержке Правительства региона
451
Кроме того, выступят местные коллективы – «Кирилл да Марья шоу», кавер-группа Bellini, Государственный русский народный Волжский хор имени Петра Милославова. 
4 мая 2022  18:58
5 мая в Самаре на площади Куйбышева состоится трехчасовой концерт с российскими поп-звездами
2118
Весь список