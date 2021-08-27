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«ЭнергосбыТ Плюс» разместит информационные памятки по подготовке к зиме на жилых домах Самары и Сызрани

27 августа 2021 10:26
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«ЭнергосбыТ Плюс» разместит информационные памятки по подготовке к зиме на жилых домах Самары и Сызрани

АО «ЭнергосбыТ Плюс» до конца сентября 2021 года разместит на информационных досках 1160 многоквартирных домов Самары и Сызрани памятки «Проверь свою управляющую компанию». Таким образом энергетики призывают горожан выступить в роли независимых инспекторов, чтобы узнать, все ли обязательные технические процедуры были выполнены в их доме эксплуатирующей организацией.

Напомним, что летом обслуживающим организациям необходимо:

  • - провести гидравлические испытания и промывку внутридомовых систем для поиска и устранения дефектов;
  • - осуществить герметизацию тепловых вводов;
  • - провести восстановление тепловой изоляции на трубопроводах для сокращения потерь тепла внутри дома.

Кроме того, одним из важнейших условий получения Акта готовности к отопительному сезону, который выдают специалисты энергосбытовой компании, является отсутствие просроченной задолженности за полученную тепловую энергию.

«От выполнения всех технических требований во многом зависит качественное теплоснабжение жилых домов зимой. Жильцы вправе потребовать от своей УК или ТСЖ отчет о выполнении обязательных мероприятий для подготовки к отопительному сезону. От этого будет зависеть не только надежность теплоснабжения, но и стоимость услуг, которая увеличивается из-за низкой энергоэффективности», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Скачать макет информационной памятки «Проверь свою управляющую компанию» можно здесь https://disk.yandex.ru/d/0BkQqGvCoC5Qbg

Теги: Акценты Т ПЛЮС ЭнергосбыТ Плюс

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