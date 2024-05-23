«ЭнергосбыТ Плюс» провел традиционный День клиента

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В самарских офисах «ЭнергосбыТ Плюс» прошел традиционный День клиента. В рамках данной акции представители руководства энергокомпании лично консультируют клиентов по самым значимым вопросам.

В частности, главной темой нынешнего Дня клиента стало информирование о важности своевременной передачи показаний приборов учета тепла. Посетителям напомнили про целый ряд дистанционных каналов, позволяющих оперативно передать показания приборов учета тепла, не выходя из дома.

«Мы призываем наших клиентов активнее пользоваться дистанционными сервисами компании. Они позволяют комфортно и оперативно решать все возникающие вопросы в части взаимоотношений с поставщиком ресурсов», - подчеркнула руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.

Подробнее об онлайн-сервисах энергокомпании можно узнать на официальном сайте.