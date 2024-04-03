Я нашел ошибку
Главные новости:
Это масштабное мероприятие, которое помогает людям, ищущим работу, найти себя на современном рынке, наметить перспективную карьерную траекторию, познакомиться с новыми возможностями службы занятости.
В преддверии Всероссийской ярмарки трудоустройства  в городах региона прошли заседания Клубов занятой молодежи
Почему важно не игнорировать диспансеризацию?
Мужчин и женщин региона приглашают проверить репродуктивное здоровье в рамках диспансеризации
Финальный поединок братьев Бородачевых завершился с результатом 15:5 в пользу Кирилла.
В третий раз чемпионом страны по фехтованию стал самарец Кирилл Бородачев
В тот день у неё было много заказов, поэтому она по ошибке перепутала коробки. 
Перепутала коробки: бизнесвумен с Wildberries отправила клиенту более 2 млн рублей и слиток серебра
Кроме того, Анне Кикиной присвоено почетное звание летчик-космонавт РФ.
Путин присвоил Анне Кикиной звания Героя России 
В фестивале примут участие студенческие команды вузов Самарской области по 8 человек в каждой.
В Самарской области пройдет фестиваль комплекса ГТО среди студентов
Она удостоилась звания за развитие кинематографического и театрального искусства.
Актрисе Ирине Пеговой присвоили звание народной артистки России
Компания призывает своих клиентов своевременно и в полном объеме оплачивать тепловую энергию, чтобы исключить неприятные последствия.
«ЭнергосбыТ Плюс» провел с приставами рейд по самарским должникам за тепло
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.53
0.24
EUR 99.41
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «Человек ниоткуда», или Как в СССР искали снежного человека»
Самодеятельные театры губернии покажут премьерные спектакли на областном фестивале «ТеатроБУМ»
В Сызрани прошли соревнования по синхронному катанию на коньках
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«ЭнергосбыТ Плюс» провел с приставами рейд по самарским должникам за тепло

3 апреля 2024 16:14
154
Компания призывает своих клиентов своевременно и в полном объеме оплачивать тепловую энергию, чтобы исключить неприятные последствия.

Специалисты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с представителями службы судебных приставов провели рейд по должникам Промышленного района областной столицы. В результате у неплательщика, накопившего долг за тепловую энергию в размере свыше 180 тысяч рублей, был конфискован автомобиль Hyundai Solaris.

В постоянном режиме энергетики проводят масштабную работу по информированию неплательщиков, направлению заявлений в суд и взысканию просуженной задолженности. В частности, в рамках акции «Внимание! Должник» судебные приставы и специалисты энергосбытовой компании проводят рейды по автовладельцам.

«Данные рейды являются крайней мерой, когда неплательщик отказывается идти на контакт с поставщиком ресурсов. В случае конфискации имущества автовладельцам предоставляется возможность в течение 5 дней погасить свой долг и вернуть автомобиль. Если этого не происходит, имущество реализуется с торгов в счет погашения имеющейся задолженности», - отметил директор по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Дмитрий Смыслов.

Компания призывает своих клиентов своевременно и в полном объеме оплачивать тепловую энергию, чтобы исключить неприятные последствия.

Теги: Самара Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На данный момент этим сервисом пользуются порядка 55% клиентов энергокомпании.
02 апреля 2024, 17:55
Квитанции «ЭнергосбыТ Плюс» на оплату тепла и горячей воды доступны в личном кабинете
На данный момент этим сервисом пользуются порядка 55% клиентов энергокомпании. ЖКХ
359
Всем горожанам, выполнившим ее условия, будут списаны имеющиеся пени, за исключением тех, что взысканы по решению суда.
01 апреля 2024, 17:47
«Весна – тают пени!»: в Самарской области стартовала весенняя акция «ЭнергосбыТ Плюс»
Всем горожанам, выполнившим ее условия, будут списаны имеющиеся пени, за исключением тех, что взысканы по решению суда. ЖКХ
451
Мероприятие привлекло множество студентов и абитуриентов, причем не только из Самарской области.
01 апреля 2024, 17:39
Самарские энергетики приняли участие в Дне открытых дверей СамГТУ
Мероприятие привлекло множество студентов и абитуриентов, причем не только из Самарской области. ЖКХ
413

В центре внимания
Самарский губернатор встретился с главой ЛНР
3 апреля 2024  12:28
Самарский губернатор встретился с главой ЛНР
220
На оперативном совещании обсудили планы проведения предстоящих субботников и работ по благоустройству.
2 апреля 2024  14:57
Паводковую ситуацию и старт работ по благоустройству обсудили на оперативном совещании в областном Правительстве
473
Дмитрий Азаров встретился с ветеранами СВО и членами семей военнослужащих
2 апреля 2024  13:18
Дмитрий Азаров встретился с ветеранами СВО и членами семей военнослужащих
330
В Самаре движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса организуют по временной схеме
1 апреля 2024  12:03
В Самаре движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса организуют по временной схеме
1682
Продлено действие «пакетных» предложений по оплате проезда в общественном транспорте Самары
1 апреля 2024  11:11
Продлено действие «пакетных» предложений по оплате проезда в общественном транспорте Самары
433
Весь список