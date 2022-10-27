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До 31 октября 2022 года жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани могут оплатить тепловую энергию с выгодой для себя.
«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента по вопросам задолженности 
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«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента по вопросам задолженности 

27 октября 2022 16:27
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До 31 октября 2022 года жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани могут оплатить тепловую энергию с выгодой для себя.

В офисе обслуживания АО «ЭнергосбыТ Плюс» по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 101 «Б» прошел День проверки долгов. Данная акция проводится регулярно и позволяет жителям региона из первых уст узнать о возможностях по урегулированию задолженности.

Несколько десятков жителей и областной столицы обратились к энергетикам за разъяснениями по своим платежам и выгодному погашению задолженности. О порядке оформления реструктуризации долгов, условиях участия в акции «Осенний марафон» посетителям офиса рассказали специалисты управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». 

«Мы всегда идем навстречу нашим клиентам и предлагаем разные варианты урегулирования задолженности. Мы призываем жителей региона не доводить ситуацию до крайности, а приходить и решать проблему совместно. Мы открыты для общения и взаимодействия», - отметил Григорий Чернов.

Напомним, что в Самарской области продолжается акция «Осенний марафон». До 31 октября 2022 года жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани могут оплатить тепловую энергию с выгодой для себя.Следить за новостями Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» можно на официальном сайте https://samara.esplus.ru.

 

Теги: Т ПЛЮС

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