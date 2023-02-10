«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента для жителей Самары

109

АО «ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента в офисе обслуживания на ул. Мирной, 162 в Самаре. Посетители из числа жителей Кировского района областной столицы получили консультации по вопросам начислений за тепловую энергию от руководителя офисов энергокомпании в г.о. Самара Ирины Скалкиной.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» ежемесячно проводит День клиента в офисах обслуживания компании. В рамках мероприятия жители города могут задать вопрос напрямую одному из руководителей компании и получить подробную консультацию «из первых уст».

«На этот раз клиенты интересовались начислениями за потребленное тепло. Особо это волнует горожан, которые оплачивают отопление по факту, т.е. исключительно в отопительный сезон. Я подробно рассказала собственникам жилья о порядке формирования счетов. Каждый клиент получил исчерпывающую информацию. Ни один вопрос не остался без квалифицированного ответа», - поделилась Ирина Скалкина.

Также руководитель офисов энергокомпании в Самаре напомнила горожанам об энергосберегающих мероприятиях, которые способны снизить затраты жильцов на оплату тепла. Среди них утепление дверей и оконных проемов, установка терморегуляторов на батареи и погодозависимой автоматики в тепловом пункте многоквартирного дома.