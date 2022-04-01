«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента для жителей Самары

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Руководители подразделений Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» провели личный прием жителей Октябрьского и Кировского районов областной столицы в рамках акции «День клиента».

В частности, в офисе обслуживания клиентов на ул.Революционной, 101 «Б» все желающие могли узнать о плюсах оплаты отопления по фактическому потреблению и появляющихся возможностях контроля ресурсов и его экономии. В свою очередь, посетителей офиса обслуживания на ул. Мирной, 162 ждала подробная консультация по статусу задолженности за тепловую энергию и вариантах ее урегулирования регулирования.

«Формат клиентских дней позволяет индивидуально рассмотреть любые частные сложные ситуации и найти оптимальные варианты их решения. Личное общение с руководителями энергокомпании позволяет гражданам из первых уст узнать информацию об актуальных акциях, получить ответы на вопросы, узнать о нововведениях в законодательстве, векторах развития компании», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

Напомним, что акция «День клиента» в офисах обслуживания Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» проводится на постоянной основе. Узнать о ее проведении можно на официальном сайте энергокомпании https://samara.esplus.ru/.