Главные новости:
Самарская область снова подтвердила высокий уровень научно-технологического развития
Более 120 самарских производителей представили свои коллекции на "Территории моды"
Самарскую область отметили за практики работы с инвесторами
В мессенджере MAX и «ВКонтакте» произошли сбои
В Самарской области выплачивает повышенную пенсию за длительный стаж работы в сельском хозяйстве для более 10,9 тысяч жителей региона
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
В 2025 году на территории Самары реализуется 11 национальных проектов
Финал чемпионата по алгоритмическому программированию «РуКод» вошёл в «Книгу рекордов России»
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
«ЭнергосбыТ Плюс» призывает жителей передавать показания приборов учёта горячей воды до 25 октября

20 октября 2025 19:30
Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам о необходимости передать показания приборов учёта горячей воды до 25 октября. От своевременной передачи этих данных зависит актуальность начислений в квитанции.

Жители Самарской области могут воспользоваться следующими дистанционными сервисами:

- личным кабинетом клиента;

- вкладка «Передача показаний онлайн» на сайте https://samara.esplus.ru/service/post/;

- QR-кодом на квитанции;

- онлайн-чатом на официальном сайте;

- мессенджером Telegram (@Esplusbot);

- социальной сетью ВКонтакте (Светлана. АО «ЭнергосбыТ Плюс»);

- голосовым помощником Яндекса «Алиса» (для запуска необходимо произнести: «Алиса, запусти навык «ЭнергосбыТ Плюс»);

- при оплате через Альфа Банк, Россельхозбанк, ВТБ банк, Почта Банк, Промсвязьбанк, Почту России, Госуслуги;

- мобильным приложением Сбербанка в разделе «Платежи» → «Дом» → «Филиал Самарский Т Плюс»;

- круглосуточными телефонами в городах присутствия:

8 (846) 254-16-59 (для жителей Самары);

8 (84635) 3-15-23 (для жителей Новокуйбышевска);

8 (8482) 37-93-75 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ПАО «Т Плюс»);

8 (8482) 95-77-85 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ЕРЦ г.о.Тольятти);

8 (8464) 33-50-28 (для жителей Сызрани);

- помощью оператора контакт-центра (с 7:00 до 19:00) – 8-800-700-10-32.

Также напоминаем клиентам, что своевременная поверка счётчиков — обязанность собственников. Работоспособный прибор учёта с актуальной поверкой позволяет корректно определять объём потребления и правильно начислять оплату.

В ходе лекции студенты получили возможность задать свой вопрос руководителю энергокомпании.
16 октября 2025, 17:24
Директор Самарского филиала «Т Плюс» встретился со студентами теплоэнергетического факультета СамГТУ
В ходе лекции студенты получили возможность задать свой вопрос руководителю энергокомпании. ЖКХ
Восполнение биосферы является частью ESG-стратегии энергокомпании, предусматривающей бережное отношение к экологии.
16 октября 2025, 14:28
Энергетики «Т Плюс» выпустили более 19 тысяч мальков толстолобика в Волгу
Восполнение биосферы является частью ESG-стратегии энергокомпании, предусматривающей бережное отношение к экологии. ЖКХ
В Самарской области жители более 800 жилых домов могут снизить расходы на отопление
15 октября 2025, 12:20
В Самарской области жители более 800 жилых домов могут снизить расходы на отопление
Энергетики обращают внимание, что расчёт по нормативу происходит независимо от температуры воздуха, поэтому не позволяет экономить при теплой погоде. ЖКХ
В центре внимания
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
20 октября 2025  20:46
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
20 октября 2025  15:11
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
20 октября 2025  14:52
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
20 октября 2025  14:24
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
19 октября 2025  13:24
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
