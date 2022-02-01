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«ЭнергосбыТ Плюс» приостановил прием клиентов в четырех офисах обслуживания

1 февраля 2022 12:37
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«ЭнергосбыТ Плюс» приостановил прием клиентов в четырех офисах обслуживания

С 1 февраля четыре офиса обслуживания клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» приостановили прием посетителей. Энергетики призывают граждан пользоваться онлайн-сервисами, которые доступны в личном кабинете и на официальном сайте https://samara.esplus.ru.

Так, временно закрыты три офиса в Самаре (ул. Демократическая, д. 37; ул. Революционная, д. 101 «б»; ул. Мориса Тореза, д. 101 «а») и один в Тольятти (ул. Матросова, д. 40). Данное решение принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе. Решение о возобновлении приема клиентов будет принято исходя из текущей ситуации с COVID-19.

Напоминаем, что большинство возникающих вопросов можно решить не выходя из дома. Достаточно воспользоваться любым из дистанционных каналов связи – личным кабинетом, обратной связью на странице https://samara.esplus.ru/feedback/, чат-ботом в социальных сетях Телеграмм (@Esplusbot), Viber (Светлана. ЭнергосбыТ Плюс) и ВКонтакте (Светлана. АО «ЭнергосбыТ Плюс») или онлайн-чатом на официальном сайте компании samara.esplus.ru. Это быстро, удобно и безопасно!

 

Теги: Т ПЛЮС

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