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«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает жителей Самарской области к участию в весенней акции

14 марта 2023 15:51
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Принять в ней участие может любой клиент энергокомпании, кто до 30 апреля единовременно погасит имеющуюся задолженность и оплатит текущие начисления на дату платежа.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает жителям Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани об акции «Весеннее обновление». Принять в ней участие может любой клиент энергокомпании, кто до 30 апреля 2023 года единовременно погасит имеющуюся задолженность и оплатит текущие начисления на дату платежа. Энергетики в свою очередь спишут участникам акции все начисленные пени.

Погасить долги и внести платеж за текущий период можно любым удобным способом: онлайн на сайте или в личном кабинете «ЭнергосбыТ Плюс» (номер Вашего лицевого счета состоит из 10 цифр), либо воспользовавшись любым интернет-банком.

Подробную информацию можно получить:

- на сайте;

- по телефонам контакт-центра (846) 957-84-00 (Самара), (8482) 24-92-44 (Тольятти) и (800) 700-10-32 (Новокуйбышевск, Сызрань);

- у специалистов офисов обслуживания клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Пени – это штрафные санкции за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Их сумма зависит от величины долга и срока его давности. Такие меры предусмотрены законодательством.

 

Теги: Т ПЛЮС

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