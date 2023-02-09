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«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает самарцев на День клиента

9 февраля 2023 17:34
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«ЭнергосбыТ Плюс» проведет День клиента для жителей Кировского района областной столицы.

Завтра, 10 февраля, Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» проведет День клиента для жителей Кировского района областной столицы. На вопросы потребителей тепловой энергии с 11:00 до 13:00 ответит руководитель офисов энергокомпании в Самаре Ирина Михайловна Скалкина.

В рамках мероприятия у жителей города будет возможность получить консультацию непосредственно от одного из руководителей «ЭнергосбыТ Плюс». Главной темой очередного Дня клиента станут вопросы по начислениям за тепловую энергию.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» ежемесячно проводит День клиента в одном из офисов обслуживания компании. Благодаря данной акции энергетики помогают жителям региона узнать о возможностях по использованию онлайн-каналов, переходу на оплату по факту и многому другому. Кроме того, клиентов компании знакомят с актуальными акциями «ЭнергосбыТ Плюс».

Теги: Т ПЛЮС

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