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«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает присоединиться к акции «Зеленая энергия»

13 февраля 2024 16:58
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Теперь каждый посетитель офиса может положить батарейку в специальный контейнер и не волноваться, что элемент питания нанесёт вред окружающей среде.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает своим клиентам, что внести вклад в сохранение окружающей среды очень просто. Достаточно сдавать отработанные батарейки в специальные контейнеры в офисах обслуживания, а также отказаться от получения бумажных платежных документов в пользу электронной квитанции.

Напомним, что в рамках акции «Зеленая энергия» энергокомпания установила контейнеры для сбора отработанных элементов питания в 5 офисах обслуживания клиентов:

- по улице Маяковского, 15 в Самаре;

- по улице Революционной, 101б в Самаре;

- по улице Горького, 36 в Тольятти;

- на проспекте 50 лет Октября, 24 в Сызрани;

- на улице Ленинградской, 4а в Новокуйбышевске.

Теперь каждый посетитель офиса может положить батарейку в специальный контейнер и не волноваться, что элемент питания нанесёт вред окружающей среде. Все собранные элементы питания отправляют на утилизацию в пункты сбора опасных отходов.

«Кроме того, клиенты компании успели оценить преимущества использования Личного кабинета и подписки на электронную квитанцию. Данный сервис обеспечивает максимальную защиту персональных данных, делает процесс оплаты тепла более удобным и комфортным, а также помогает жителям региона внести значительный вклад в сохранение окружающей среды», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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