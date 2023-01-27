«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает на работу жителей Самарской области

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» объявил конкурс на вакансии в различных службах компании. Соискателям предлагается стабильная заработная плата, корпоративный пакет социальных льгот, развитая корпоративная культура и возможности для построения карьеры в энергетике и ЖКХ.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» является агентом по начислению и сбору денежных средств ПАО «Т Плюс» - одного из крупнейших энергохолдингов России, который работает в 16 регионах страны.

Жителей Самары могут заинтересовать следующие вакансии от энергосбытовой компании:

- ведущий менеджер в отдел продаж энергии юридическим лицам (ведение договорной работы в части клиентов - юридических лиц);

- инженер в тепловую инспекцию (контроль качества энергоресурсов, поставляемых клиентам; контроль выполнения мероприятий при подготовке к отопительному периоду потребителей);

- диспетчер в Центр мониторинга качества поставки тепловой энергии (прием, регистрация обращений клиентов по вопросам качества поставляемой тепловой энергии; участие в подготовке технических мероприятий, направленных на повышение качества поставляемых энергоресурсов).

В Тольятти компания «ЭнергосбыТ Плюс» приглашает на вакансию инженера в инспекцию энергоресурсов (проверка сроков государственной поверки механических приборов учета и проведение обследования объектов и подготовки документов для заключения договоров на поставку коммунальных ресурсов).