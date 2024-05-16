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«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает на работу в Самаре и Тольятти

16 мая 2024 15:38
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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» информирует жителей региона об открытых вакансиях в ряде подразделений компании.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» информирует жителей региона об открытых вакансиях в ряде подразделений компании.

Так, для жителей региона доступны следующие предложения:

- специалист по работе с клиентами (г. Тольятти, ул. Горького, д. 36; г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 18а: консультация клиентов по вопросам теплоснабжения, прием и регистрация входящих обращений клиентов);

- инженер тепловой инспекции (г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50; г. Самара, ул. Ташкентская, д. 135б; г. Самара, ул. Краснодонская, д. 10; г. Тольятти, ул. Горького, д. 27А; г. Тольятти, ул. Ворошилова, д. 17: преддоговорное обследование объектов, оценка качества энергоресурсов, контроль эксплуатации теплопотребляющих установок, мероприятия по подготовке к ОЗП);

- инженер отдела коммерческого учета (г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50: техническое обслуживание узлов коммерческого учета теплоэнергии, ввод в эксплуатацию узлов учета);

- менеджер по работе с договорами (г. Самара, ул. Маяковского, д. 15; г. Тольятти, ул. Ворошилова, д. 17: договорная работа в части реализации тепловой энергии и ГВС, заключение, сопровождение, урегулирование разногласий, согласование перерасчетов в части клиентов - юридических лиц, анализ начислений оплаты за потребляемые услуги теплоснабжения);

- специалист по работе с дебиторской задолженностью клиентов (г. Самара, ул. Маяковского, д. 15; г. Тольятти, ул. Горького, 27А: осуществление работы по снижению дебиторской задолженности за отопление, горячее водоснабжение клиентов, претензионно-исковая работа).

С полным перечнем вакансий «ЭнергосбыТ Плюс» можно ознакомиться на официальном сайте https://samara.esplus.ru/career/, а также по телефонам (846) 279-66-07, 8 (927) 268-05-13.

Теги: Самара Т ПЛЮС Тольятти

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