Самарские энергетики провели Урок безопасности тепла в Тольятти

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Специалисты ПАО «Т Плюс» рассказали учащимся 4 класса школы №4 г.о.Тольятти о правилах безопасности вблизи энергетических объектов – тепловых сетей и мест проведения ремонтных работ на коммуникациях. Все участники мероприятия получили полезные подарки – комиксы о приключениях Теплослава, красочные расписания и магнитные закладки для книг.

Ежемесячно представители энергокомпании проводят для детей младшего школьного возраста тематические Уроки безопасности тепла. Благодаря этим мероприятиям ребята узнают важные правила поведения в городской среде, которые помогут избежать травм: как следует поступать при обнаружении незакрытых или поврежденных люков тепловых камер, сильного парения или выхода воды на поверхность. Все уроки проходят в рамках межрегионального проекта «Безопасность тепла».

«Уроки безопасности давно стали традиционным форматом общения с юными жителями региона. С помощью веселых игр и увлекательных викторин энергетики приучают школьников быть внимательными и ответственными на улицах родного города», – отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Воробьева.