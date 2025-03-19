«ЭнергосбыТ Плюс» поздравил посетителей офисов обслуживания с Международным днём клиента

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В Самарском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» отметили Международный день клиента. В офисах компании все желающие смогли получить памятные подарки от энергетиков.

Также специалисты познакомили посетителей с актуальными дистанционными сервисами, рассказали о преимуществах личного кабинета клиента и электронных квитанций.

«Для нас важен комфорт клиентов, поэтому мы стараемся максимально упростить для пользователей функционал наших онлайн-сервисов. В Международный день клиента мы напомнили жителям региона, что они могут решить свой вопрос 24/7 с помощью удобных дистанционных каналов», – подчеркнула руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.

Подробнее об онлайн-сервисах энергокомпании можно узнать на официальном сайте https://samara.esplus.ru/service/.

Фото предоставлено пресс-службой «ЭнергосбыТ Плюс»