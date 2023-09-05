«ЭнергосбыТ Плюс» получил свыше 100 заявок на участие в конкурсе «Лучшая жилищная организация»

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В адрес Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» поступили заявки от 103 управляющих компаний и товариществ собственников жилья из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани, желающих принять участие в конкурсе «Лучшая жилищная организация». На данный момент регистрация претендентов завершена.

Напомним, что акция «Лучшая жилищная организация» проходит в Самарской области с 2019 года. Комиссия из числа экспертов энергокомпании оценивает конкурсантов по целому ряду критериев, среди которых качественное выполнение рекомендаций по подготовке к отопительному сезону, соблюдение платежной дисциплины и процент комплектации приборами учета жилого фонда. Отметим, что с графиками проверки готовности объектов любой житель региона может ознакомиться на официальном сайте поставщика тепловой энергии «Т Плюс»: https://www.tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/ .

«В течение сентября-октября наши эксперты будут оценивать соблюдение данными обслуживающими организациями всех условий конкурса. После чего будут определены 10 лучших УК и ТСЖ, которые получат от энергокомпании сертификат на установку парковых качелей», - отметила директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Елена Тимшина.