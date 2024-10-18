Я нашел ошибку
Главные новости:
Он оштрафован.
Полицейские привлекли к ответственности тольяттинца, проверив публикацию в социальной сети
19 октября с 12.00 до 16.00.
Привиться от гриппа и убедиться в женском здоровье: в ТЦ "Мега" пройдет профилактическая акция
Мероприятие прошло на базе стадиона спортивного комплекса «Кинель».
Школьников Кинеля посвятили в члены дружины юных пожарных
Поддержка поставщиков автокомпонентов и производства протезов – Вячеслав Федорищев провел прием предпринимателей
Поддержка поставщиков автокомпонентов и производства протезов – Вячеслав Федорищев провел прием предпринимателей
«Жигулёвская долина» вошла в тройку лучших технопарков страны
«Жигулёвская долина» вошла в тройку лучших технопарков страны
билайн бизнес представил единый личный кабинет для B2B-клиентов
Билайн бизнес представил единый личный кабинет для B2B-клиентов
Треть самарцев не готовы работать меньше чем за 50 тыс. рублей
Треть самарцев не готовы работать меньше чем за 50 тыс. рублей
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учета тепла от своих клиентов
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учета тепла от своих клиентов
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.15
-0.11
EUR 105.76
-0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на день рептилий
Самарская областная научная библиотека приглашает узнать новое об истории самарской энергетики
Галерея «Новое пространство» и творческая ассоциация «МолОт» приглашают самарцев на концерт академической музыки
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учета тепла от своих клиентов

18 октября 2024 13:47
121
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учета тепла от своих клиентов

До 25 октября Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает от своих клиентов показания приборов учета горячего водоснабжения.

 

Для этого достаточно воспользоваться онлайн-сервисами, доступными для жителей Самарской области:

- через личный кабинет клиента;

- через вкладку «Передача показаний онлайн» на сайте https://samara.esplus.ru/service/post/;

- QR-кодом на квитанции;

- в онлайн-чате на официальном сайте;

- в мессенджерах Telegram (@Esplusbot) и Viber (Светлана. «ЭнергосбыТ Плюс»);

- в социальной сети ВКонтакте (Светлана. АО «ЭнергосбыТ Плюс»);

- с помощью голосового помощника Яндекса «Алиса» (для запуска необходимо произнести: «Алиса, запусти навык «ЭнергосбыТ Плюс»);

- при оплате через Альфа Банк, Россельхозбанк, ВТБ банк, Почта Банк, Промсвязьбанк, Почту России, Госуслуги;

- в мобильном приложении Сбербанк в разделе «Платежи» → «Дом» → «Филиал Самарский Т плюс»;

- по круглосуточным телефонам в городах присутствия:

8 (846) 254-16-59 (для жителей Самары);

8 (84635) 3-15-23 (для жителей Новокуйбышевска);

8 (8482) 37-93-75 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ПАО «Т Плюс»);

8 (8482) 95-77-85 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ЕРЦ г.о.Тольятти);

8 (8464) 33-50-28 (для жителей Сызрани);

- через оператора контакт-центра (с 7:00 до 19:00) – 8-800-700-10-32.

 

Напоминаем, что от своевременной передачи данных счетчиков зависит актуальность начислений в квитанции.

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«Т Плюс» и СамГТУ представили участникам тематического круглого стола наработки по привлечению молодых кадров в энергетику
18 октября 2024, 11:48
«Т Плюс» и СамГТУ представили участникам тематического круглого стола наработки по привлечению молодых кадров в энергетику
Энергетики отметили, что дефицит молодых кадров не обошел стороной ни одну отрасль. ЖКХ
161
С начала 2024 года более 19 тысяч жителей Самарской области отказались от бумажных квитанций и перешли на электронный вид платежных документов от «ЭнергосбыТ Плюс».
17 октября 2024, 18:15
Свыше 100 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» внесли вклад в сохранение природы
С начала 2024 года более 19 тысяч жителей Самарской области отказались от бумажных квитанций и перешли на электронный вид платежных документов от «ЭнергосбыТ... ЖКХ
472
Школьный спортзал на один урок превратился в интерактивную зону теплоэнергетиков.
15 октября 2024, 18:56
«Т Плюс» провела Урок безопасности тепла для самарских первоклассников
Школьный спортзал на один урок превратился в интерактивную зону теплоэнергетиков. ЖКХ
646

В центре внимания
«Жигулёвская долина» вошла в тройку лучших технопарков страны
18 октября 2024  13:59
«Жигулёвская долина» вошла в тройку лучших технопарков страны
104
В Самаре с 18 октября ограничат движение в историческом центре
18 октября 2024  13:16
В Самаре с 18 октября временно ограничат движение в историческом центре
152
Самарская область — регион-лидер по производительности труда
18 октября 2024  10:25
Самарская область — регион-лидер по производительности труда
188
На протяжении нескольких лет масштабное событие служит крупнейшей площадкой для обсуждения ключевых тем и перспектив развития физической культуры и спорта в стране.
17 октября 2024  22:35
Вячеслав Федорищев принял участие в Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава»
379
Стадион «Солидарность Самара Арена» или дворец спорта имени Владимира Высоцкого в 2025 году станут площадкой для проведения форума.
17 октября 2024  15:49
Вячеслав Федорищев принял эстафету на право проведения форума «Россия – спортивная держава» в 2025 году на территории Самарской области
1091
Весь список