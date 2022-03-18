«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учета тепла до 25 марта

До 25 марта клиенты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» могут передать данные индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения. Своевременная передача данной информации позволит при формировании квитанций за очередной период отразить актуальные начисления.
Клиентам достаточно воспользоваться одним из онлайн-каналов энергокомпании:
Кроме того, граждане могут использовать для передачи данных индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения автоматизированную телефонную систему:
Все подробности о способах передачи показаний индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения можно узнать на официальном сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» https://samara.esplus.ru.