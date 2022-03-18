«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учета тепла до 25 марта

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До 25 марта клиенты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» могут передать данные индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения. Своевременная передача данной информации позволит при формировании квитанций за очередной период отразить актуальные начисления.

Клиентам достаточно воспользоваться одним из онлайн-каналов энергокомпании:

- Личным кабинетом (требуется регистрация);

- вкладкой «Передача показаний онлайн» на официальном сайте https://samara.esplus.ru/service/post/ (без регистрации);

- QR-кодом на квитанции;

- онлайн-чатом на сайте;

- мессенджерами Telegram (@Esplusbot) и Viber (Светлана. «ЭнергосбыТ Плюс»);

- социальной сетью ВКонтакте (Светлана. АО «ЭнергосбыТ Плюс»).

Кроме того, граждане могут использовать для передачи данных индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения автоматизированную телефонную систему:

- 8 (8462) 54-16-59 (для жителей Самары);

- 8 (800) 700-80-77 (для жителей Тольятти и Новокуйбышевске, получающих квитанции от ПАО «Т Плюс»);

- 8 (8482) 95-77-85 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ЕРЦ г.о.Тольятти);

- 8 (8464) 33-50-28 (для жителей Сызрани).

Все подробности о способах передачи показаний индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения можно узнать на официальном сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» https://samara.esplus.ru.