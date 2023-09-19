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«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает от своих клиентов показания счетчиков тепла
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«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает от своих клиентов показания счетчиков тепла

19 сентября 2023 15:54
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От своевременной передачи этой информации зависит актуальность данных начислений в квитанции.

До 25 сентября Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает данные приборов учета горячего водоснабжения своих клиентов. От своевременной передачи этой информации зависит актуальность данных начислений в квитанции.

Для удобства клиентов энергокомпании открыты следующие онлайн-каналы для передачи этой информации:
- через Личный кабинет клиента на сайте https://samara.esplus.ru (если номер Вашего лицевого счета состоит из 10 цифр) и https://esplus.kvp24.ru/login (если номер Вашего лицевого счета состоит из 11 цифр);
- в мобильном приложении «ЭнергосбыТ Плюс» (если номер Вашего лицевого счета состоит из 10 цифр) и «Квартплата 24» (если номер Вашего лицевого счета состоит из 11 цифр);
- через вкладку «Передача показаний онлайн» на официальном сайте;
- QR-кодом на квитанции;
- в онлайн-чате на официальном сайте;
- в мессенджерах Telegram (@Esplusbot) и Viber (Светлана. «ЭнергосбыТ Плюс»);
- в социальной сети ВКонтакте (Светлана. АО «ЭнергосбыТ Плюс»);
- с помощью голосового помощника Яндекса «Алиса» (функция доступна в Яндекс.Браузере, Яндекс.Навигаторе и Яндекс.Лончере - для запуска необходимо произнести: «Алиса, запусти навык «ЭнергосбыТ Плюс»);
- при оплате через Альфа Банк, Россельхозбанк, ВТБ банк, Почта Банк, Промсвязьбанк, Почту России, Госуслуги;
- в мобильном приложении Сбербанк в разделе «Платежи» → «Дом» → «Филиал Самарский Т плюс»;
- по телефонам в городах присутствия:
8 (8462) 54-16-59 (для жителей Самары);
8 (84635) 3-15-23 (для жителей Новокуйбышевска);
8 (800) 700-80-77 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ПАО «Т Плюс»);
8 (8482) 95-77-85 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ЕРЦ г.о.Тольятти);
8 (8464) 33-50-28 (для жителей Сызрани);
- через оператора контакт-центра (с 7:00 до 19:00) – 8-800-700-10-32.

Подробнее о дистанционных каналах передачи данных приборов учета горячего водоснабжения можно узнать на официальном сайте энергокомпании.

Теги: Т ПЛЮС

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