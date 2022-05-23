«ЭнергосбыТ Плюс» отметил лучших клиентов – юридических лиц Самарской области

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» определил 40 наиболее ответственных плательщиков за тепло из числа юридических лиц региона. В перечень лучших вошли промышленные предприятия, коммерческие организации, коммунальные и бюджетные организации, которые добросовестно исполняли договорные обязательства в отопительный период 2021-2022 гг. и своевременно оплачивали потребленную тепловую энергию.
«Мы высоко ценим ответственность наших клиентов, которые выступают надежными партнерами энергетиков, добросовестно выполняя свои договорные обязательства. Надеемся, что число таких предприятий и организаций в будущем будет только увеличиваться», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.
В число лучших плательщиков за тепловую энергию вошли следующие организации Самарской области – клиенты АО «ЭнергосбыТ Плюс»:
Самара
Тольятти
Новокуйбышевск
Сызрань
АО «ЭнергосбыТ Плюс» благодарит своих клиентов за своевременную оплату тепла и горячей воды, а также призывает всех, у кого есть неоплаченные обязательства, погасить их в полном объеме. Энергетики напоминают: наиболее комфортное, оперативное и безопасное взаимодействие с компанией позволит обеспечить переход на электронный документооборот. Подробнее узнать о его преимуществах можно на официальном сайте «ЭнергосбыТ Плюс»: https://samara.esplus.ru/business/service/doc/?site_section=business.