«ЭнергосбыТ Плюс» отметил лучших клиентов – юридических лиц Самарской области

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» определил 40 наиболее ответственных плательщиков за тепло из числа юридических лиц региона. В перечень лучших вошли промышленные предприятия, коммерческие организации, коммунальные и бюджетные организации, которые добросовестно исполняли договорные обязательства в отопительный период 2021-2022 гг. и своевременно оплачивали потребленную тепловую энергию.

«Мы высоко ценим ответственность наших клиентов, которые выступают надежными партнерами энергетиков, добросовестно выполняя свои договорные обязательства. Надеемся, что число таких предприятий и организаций в будущем будет только увеличиваться», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

В число лучших плательщиков за тепловую энергию вошли следующие организации Самарской области – клиенты АО «ЭнергосбыТ Плюс»:

Самара

- АО «РКЦ «ПРОГРЕСС»

- АО «АРКОНИК СМЗ»

- ПАО «ОДК-Кузнецов»

- АО «Жигулевское пиво»

- ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина»

- ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова

- Самарский университет

- ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны России

- ТСЖ «У Озера-2»

- Некоммерческая организация ТСЖ «Звезда»

- МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ им. Д.Б. Кабалевского»

Тольятти

- ООО «Тольяттинский Трансформатор»

- ОАО «ТЗТО»

- ООО «УК №1 ЖКХ»

- ООО УК «Комфорт»

- ООО УК «АТП Сервис»

- СХАО «Овощевод»

- ООО «Волжские коммунальные системы»

- ЗАО «Тольяттистройзаказчик»

- ООО «ТД «МИНДАЛЬ»

- ООО Агрофирма «Чиполлино»

Новокуйбышевск

- МАУ «Центр обслуживания зданий и имущества»

- МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Новокуйбышевск»

- ГБУЗ СО «Новокуйбышевская центральная городская больница»

- ГАПОУ «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж»

- ГБУЗ СО «Новокуйбышевская стоматологическая поликлиника»

- ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»

- ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России

- ТСЖ «Виктория»

- ТСЖ «Приозерное»

- ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок»

Сызрань

- ГКУ СО «ГУСЗН Западного округа»

- ГКУЗ СО «Дом ребенка»

- МБУ «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ КОМПЛЕКС»

- АО СНПЗ

- ООО «Инвестстройснаб»

- ООО «Поволжье+»

- ООО «Лидер – Тюнинг»

- ООО «ГАЕЧКА»

- Силкин Андрей Алексеевич

АО «ЭнергосбыТ Плюс» благодарит своих клиентов за своевременную оплату тепла и горячей воды, а также призывает всех, у кого есть неоплаченные обязательства, погасить их в полном объеме. Энергетики напоминают: наиболее комфортное, оперативное и безопасное взаимодействие с компанией позволит обеспечить переход на электронный документооборот. Подробнее узнать о его преимуществах можно на официальном сайте «ЭнергосбыТ Плюс»: https://samara.esplus.ru/business/service/doc/?site_section=business.