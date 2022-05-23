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«ЭнергосбыТ Плюс» отметил лучших клиентов – юридических лиц Самарской области

23 мая 2022 11:55
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«ЭнергосбыТ Плюс» отметил лучших клиентов – юридических лиц Самарской области

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» определил 40 наиболее ответственных плательщиков за тепло из числа юридических лиц региона. В перечень лучших вошли промышленные предприятия, коммерческие организации, коммунальные и бюджетные организации, которые добросовестно исполняли договорные обязательства в отопительный период 2021-2022 гг. и своевременно оплачивали потребленную тепловую энергию.

«Мы высоко ценим ответственность наших клиентов, которые выступают надежными партнерами энергетиков, добросовестно выполняя свои договорные обязательства. Надеемся, что число таких предприятий и организаций в будущем будет только увеличиваться», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

В число лучших плательщиков за тепловую энергию вошли следующие организации Самарской области – клиенты АО «ЭнергосбыТ Плюс»:

Самара

  • - АО «РКЦ «ПРОГРЕСС»
  • - АО «АРКОНИК СМЗ»
  • - ПАО «ОДК-Кузнецов»
  • - АО «Жигулевское пиво»
  • - ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина»
  • - ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
  • - Самарский университет
  • - ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны России
  • - ТСЖ «У Озера-2»
  • - Некоммерческая организация ТСЖ «Звезда»
  • - МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ им. Д.Б. Кабалевского»

Тольятти

  • - ООО «Тольяттинский Трансформатор»
  • - ОАО «ТЗТО»
  • - ООО «УК №1 ЖКХ» 
  • - ООО УК «Комфорт»
  • - ООО УК «АТП Сервис»
  • - СХАО «Овощевод»
  • - ООО «Волжские коммунальные системы»
  • - ЗАО «Тольяттистройзаказчик»
  • - ООО «ТД «МИНДАЛЬ»
  • - ООО Агрофирма «Чиполлино»

Новокуйбышевск

  • - МАУ «Центр обслуживания зданий и имущества»
  • - МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Новокуйбышевск»
  • - ГБУЗ СО «Новокуйбышевская центральная городская больница»
  • - ГАПОУ «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж»
  • - ГБУЗ СО «Новокуйбышевская стоматологическая поликлиника»
  • - ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»
  • - ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России
  • - ТСЖ «Виктория»
  • - ТСЖ «Приозерное»
  • - ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок»

Сызрань

  • - ГКУ СО «ГУСЗН Западного округа»
  • - ГКУЗ СО «Дом ребенка»
  • - МБУ «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ КОМПЛЕКС»
  • - АО СНПЗ
  • - ООО «Инвестстройснаб»
  • - ООО «Поволжье+»
  • - ООО «Лидер – Тюнинг»
  • - ООО «ГАЕЧКА»
  • - Силкин Андрей Алексеевич

АО «ЭнергосбыТ Плюс» благодарит своих клиентов за своевременную оплату тепла и горячей воды, а также призывает всех, у кого есть неоплаченные обязательства, погасить их в полном объеме. Энергетики напоминают: наиболее комфортное, оперативное и безопасное взаимодействие с компанией позволит обеспечить переход на электронный документооборот. Подробнее узнать о его преимуществах можно на официальном сайте «ЭнергосбыТ Плюс»: https://samara.esplus.ru/business/service/doc/?site_section=business.

Теги: Т ПЛЮС

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