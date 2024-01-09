Я нашел ошибку
Главные новости:
Джонсон в 2023 году выразил желание получить гражданство РФ и заявил о намерении сменить имя на Кевин Владимирович.
Путин подписал указ о принятии в российское гражданство американского боксера Кевина Джонсона
В соревнованиях приняли участие 65 спортсменов в возрастных категориях до 18 лет, до 21 года, взрослые.
В Тольятти прошли чемпионат и первенство Самарской области по стрельбе из лука
Вместе с земляками в праздничном мероприятии принял участие губернатор Дмитрий Азаров.
В САТОБ прошел традиционный рождественский концерт
Спад заболеваемости возможен не раньше февраля, полагают эксперты.
В России началась тридемия: распространяются грипп, COVID и ОРВИ
Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики
Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики
Американская компания United Launch Alliance запустила к Луне ракету-носитель с прахом создателя сериала Star Trek
Программа предусматривает в том числе увеличение расходов на оказание всех видов медицинской помощи, профилактических осмотров, медицинской реабилитации и лечения в стационарах.
В Правительстве утвердили программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2024-2026 годы
Здесь жители города смогут оперативно решать вопросы, связанные с начислениями, учетом тепловой энергии, урегулированием образовавшейся задолженности и многие другие.
«ЭнергосбыТ Плюс» открыл офис обслуживания для физических лиц в Тольятти
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.69
-0.61
EUR 99.19
-1.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Интерактивная экскурсия пройдет в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
"Дикие истории" расскажет Самарский зоопарк
Самарский зоопарк приглашает 4 января на новогодний праздник!
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«ЭнергосбыТ Плюс» открыл офис обслуживания для физических лиц в Тольятти

9 января 2024 19:38
166
Здесь жители города смогут оперативно решать вопросы, связанные с начислениями, учетом тепловой энергии, урегулированием образовавшейся задолженности и многие другие.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» открыл новый офис по обслуживанию клиентов по адресу: г.Тольятти, ул. Горького, 36. Здесь жители города смогут оперативно решать вопросы, связанные с начислениями, учетом тепловой энергии, урегулированием образовавшейся задолженности и многие другие.

Данный офис пришел на смену прежнему центру обслуживания по адресу: г.Тольятти, ул. Мира, 76. В новом помещении для клиентов создано более комфортное и функциональное пространство: специалисты компании ведут прием сразу в 5-ти окнах.

Часы работы офиса на ул.Горького, 36: с 8:00 до 18:00 с понедельника по четверг; с 8:00 до 17:00 в пятницу; суббота и воскресенье – выходные дни.

«Жители региона могут оперативно в круглосуточном режиме решить свой вопрос с помощью электронных сервисов, что позволяет повысить качество обслуживания и сохранить время. Для тех клиентов, кому все же требуется личное общение с представителем компании, создана клиентская сеть, охватывающая все города присутствия компании», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Всего на территории региона работает 10 офисов компании: по одному в Новокуйбышевске и Сызрани, шесть в Самаре, два в Тольятти. Внутренняя планировка каждого центра обслуживания удобна для посетителей, все офисы оснащены современной техникой, адаптированы для визитов маломобильных граждан.

Теги: Т ПЛЮС Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В число победителей вошли 10 товариществ собственников жилья из Самары и Тольятти.
04 декабря 2023, 16:14
«ЭнергосбыТ Плюс» назвал лучшие обслуживающие организации региона
В число победителей вошли 10 товариществ собственников жилья из Самары и Тольятти. ЖКХ
2139
Соискателям предлагается стабильная заработная плата, пакет социальных льгот, развитая корпоративная культура и возможности для построения карьеры в энергетике и ЖКХ.
09 ноября 2023, 17:41
«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает на работу в свои подразделения в Самаре и Тольятти
Соискателям предлагается стабильная заработная плата, пакет социальных льгот, развитая корпоративная культура и возможности для построения карьеры в... ЖКХ
6849
По окончании экскурсии ребят ждал горячий чай с пирогами и сувениры от энергетиков.
07 ноября 2023, 20:14
ПАО «Т Плюс» организовало экскурсию на ТЭЦ ВАЗа для учащихся «Кванториума»
По окончании экскурсии ребят ждал горячий чай с пирогами и сувениры от энергетиков. ЖКХ
3093

  • Требуется журналист
В центре внимания
В Самаре в 2024 году в Кировском районе только по нацпроекту будет обновлено ещё 6 дворовых территорий
9 января 2024  14:01
В Самаре в 2024 году в Кировском районе только по нацпроекту будет обновлено ещё 6 дворовых территорий
569
В преддверии сильных морозов самарцам рассказали, как будут учиться дети
9 января 2024  13:44
В преддверии сильных морозов самарцам рассказали, как будут учиться дети
388
Главы минпромторга и ГЖИ Самарской области официально утверждены в своих должностях
7 января 2024  14:16
Главы минпромторга и ГЖИ Самарской области официально утверждены в своих должностях
1102
Проверить здоровье самарцы могут и в праздники
7 января 2024  11:46
Проверить здоровье самарцы могут и в праздники
1140
Дмитрий Азаров поздравил земляков с Рождеством Христовым
7 января 2024  11:38
Дмитрий Азаров поздравил земляков с Рождеством Христовым
1057
Весь список