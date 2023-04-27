«ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о старте акции «Офис в кармане»

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Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» приглашает жителей региона к участию в акции «Офис в кармане». В рамках ее проведения клиенты, у которых оформлена подписка на электронную квитанцию компании, могут выиграть смартфон.

Акция проводится в Самарской области впервые. Единственным ее условием является отказ клиента от получения бумажного платежного документа. Среди участников будет проведено два розыгрыша призов - до 30 июня и до 30 сентября. Победители будут объявлены до 31 июля и до 31 октября соответственно.

«Переход на электронную квитанцию удобен, поскольку данные по начислениям доступны клиентам с первого числа каждого месяца. На сегодняшний день уже свыше 30 тысяч клиентов энергокомпании сделали выбор в пользу онлайн-документа. Также отказ от бумажных документов помогает сберечь природу», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.