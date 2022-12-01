«ЭнергосбыТ Плюс» объявляет новогоднюю акцию для организаций и предпринимателей региона

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АО «ЭнергосбыТ Плюс» приглашает юридические лица и индивидуальных предпринимателей Самарской области принять участие в акции «Устрой себе каникулы!» Она проводится впервые и призвана поощрить клиентов энергокомпании, имеющих высокую платежную дисциплину.

Для участия в акции необходимо до конца года авансом оплатить потребление тепла в декабре. Обязательным условием является отсутствие задолженности за отопление и горячее водоснабжение.

Розыгрыш призов среди клиентов, выполнивших условия акции, состоится в январе 2023 года. Победители - 100 организаций и ИП, определенных методом случайной выборки – получат призовое зачисление 2000 рублей для оплаты теплоресурсов по действующему договору.

«Уже несколько лет подряд мы поощряем жителей региона в рамках традиционной акции «В Новый год – без долгов и с подарками!» С прошлого года в канун главного праздника отмечаем предприятия и организации Самарской области, добросовестно выполняющие свои обязательства по оплате теплоресурсов. Уверен, наша инициатива придется по душе многим региональным компаниям», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

За новостями акции «Устрой себе каникулы!» можно следить на официальном сайте энергокомпании.