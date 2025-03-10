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«ЭнергосбыТ Плюс» не использует для начислений данные свыше 1 000 общедомовых счётчиков в Самаре

10 марта 2025 14:49
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На сегодняшний день 1 095 объектов региона, в том числе 849 жилых домов, оборудованы неисправными приборами учёта тепла.

На сегодняшний день 1 095 объектов региона, в том числе 849 жилых домов, оборудованы неисправными приборами учёта тепла. Данные этих счётчиков не могут быть использованы для начислений за отопление.

Причины сложившейся ситуации самые разные – от отсутствия поверки прибора учёта до его технической неисправности. Уточнить информацию о причинах, по которым «ЭнергосбыТ Плюс» не принимает к расчётам показания, можно на сайте https://www.tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/.

Энергетики отмечают, что некоторые обслуживающие организации региона не следят за исправностью работы общедомовых приборов учёта тепла, не выполняют их своевременную поверку. Это приводит к убыткам для клиентов, поскольку таким организациям «ЭнергосбыТ Плюс» выставляет счета на оплату тепловой энергии не по показаниям, а исходя из:

- утверждённого норматива потребления многоквартирного дома. Расчёт по нормативу происходит независимо от температуры наружного воздуха, поэтому не позволяет экономить в период потепления;

- тепловой нагрузки объекта (по промышленным, бюджетным и коммерческим предприятиям).

«Правильно установленный, принятый в эксплуатацию и корректно функционирующий прибор, показания которого регулярно передаются для расчёта начислений, — это первый и самый важный шаг к экономии», — подчеркнул технический директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Бикбаев.

Энергетики обращают внимание, что для возобновления расчёта за тепло по показаниям счётчика необходимо направить заявку с приложением пакета соответствующих документов на электронную почту: samara@esplus.ru.

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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