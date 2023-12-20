«ЭнергосбыТ Плюс» назвал победителей акции «Старший по дому – надежный партнер»

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «Старший по дому – надежный партнер». Энергетики определили победителей в пяти номинациях: «В ногу со временем» (увеличение количества пользователей личного кабинета среди жильцов), «Технологии для экологии» (доля собственников, подписавшихся на получение электронной квитанции), «Платежная дисциплина» (своевременность оплаты за тепло), «Народный контроль» (уменьшение общей суммы задолженности за тепло) и «Лучший старший по дому» (совокупная оценка всех параметров).

Напомним, данный конкурс проходил с 1 сентября по 15 декабря 2023 года среди председателей советов многоквартирных домов, чьи жители имеют прямые договоры с АО «ЭнергосбыТ Плюс». Свои заявки на участие могли направить управдомы из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани.

Наибольшую активность проявили председатели советов многоквартирных домов из Самары и Сызрани. Так, победителем в номинации «В ногу со временем» стал управляющий домом №23 по ул.Г.К.Аксакова (Самара), «Технологии для экологии» - домом №36 по ул.Дыбенко (Самара), «Платежная дисциплина» - домом №43 по ул.Гагарина (Сызрань) и «Народный контроль» - домом №48 по ул.Тухачевского (Самара). «Лучшим старшим по дому» стал претендент из МКД по ул.Скляренко, 21 (Самара).

«Председатели советов многоквартирных домов выступают посредниками между поставщиком ресурсов, обслуживающей организацией и жильцами. И в тех МКД, где управдомы грамотно и ответственно выполняют свою социальную нагрузку, как правило, не возникает проблем, а все текущие вопросы решаются оперативно и комфортно для людей. Именно таких надежных партнеров в деле создания уюта в домах горожан мы поддерживаем и отмечаем ценными призами», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

В ближайшее время специалисты энергокомпании свяжутся с победителями и определят наиболее удобный способ передачи подарка от энергетиков.