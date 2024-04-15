«ЭнергосбыТ Плюс» напомнил организациям региона о необходимости проверки работоспособности приборов учета и их поверки

Я нашел ошибку
Главные новости:
Пожарные-спасатели уже приступили к работам по укреплению защитной дамбы в селе Илек Оренбургской области.
В Оренбургскую область направлены пожарные-спасатели и спецтехника из Самарской области
Определены победители в компетенции "Физическая культура, спорт и фитнес".
Завершился региональный этап чемпионата "Профессионалы" для студентов колледжей и школьников
В Самарской области на 13-ти площадках прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства.
Всероссийская ярмарка трудоустройства расширяет границы и возможности поиска работы
Губернатор поручил ускорить первоочередные выплаты пострадавшим от паводка.
Дмитрий Азаров встретился с пострадавшими от паводка жителями поселка Заливное
Во время грозы подальше держаться от электропроводки, антенн, окон, дверей и всего остального, связанного с внешней средой.
В ближайший час местами по Самарской области ожидается гроза, до конца дня ожидается сильный дождь
Среди участников, пробежавших полумарафонскую дистанцию, был амбассадор донорства костного мозга Артем Алискеров.
3 000 человек вышли на старт «Космического полумарафона» в Самаре
Концерт ФСППО СГЭУ станет последней, 31-й, концертной программой – но это ещё не всё!
Конкурсные концерты фестиваля «Веснушки» подходят к концу
Возбуждено уголовное дело.
Ни девушки, ни денег: самарца обманули телефонные мошенники
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.44
-0.28
EUR 99.73
-0.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самому обаятельному львенку Самары исполняется 1 год!
Мероприятия Музея Эльдара Рязанова приглашает самарцев на мероприятия
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников самарского РКЦ «Прогресс» с Днем космонавтики
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«ЭнергосбыТ Плюс» напомнил организациям региона о необходимости проверки работоспособности приборов учета и их поверки

15 апреля 2024 14:38
183
На сегодняшний день энергетики не могут принять показания по целому ряду объектов, оснащенных приборами учета.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает предприятиям и организациям Самарской области о необходимости поверки и восстановления работоспособности приборов учета тепла. На сегодняшний день энергетики не могут принять показания по целому ряду объектов, оснащенных приборами учета.

Среди основных причин - нарушение работы прибора, отсутствие акта периодической проверки специалистами технической инспекции и окончание межповерочного интервала. Уточнить информацию по конкретному адресу можно на официальном сайте «ЭнергосбыТ Плюс»: https://www.tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/.

«У каждого прибора учёта есть свой срок поверки, о чем важно помнить всем эксплуатирующим организациям. Для удобства клиентов, по указанной ссылке дополнительно размещен долгосрочный график окончания сроков допуска. Кроме того, могут иметь место сбои в работе прибора учета, в результате чего показания не могут быть приняты к расчетам. Мы призываем своих клиентов в ежемесячном режиме отслеживать актуальность данной информации. Это влияет на корректность выставляемых энергокомпанией начислений за полученную тепловую энергию», – рассказала технический директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Бикбаев.

После поверки прибора учета или восстановления его работоспособности необходимо направить в адрес энергокомпании samara@esplus.ru заявку с приложением пакета документов.

Теги: Самара Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сотрудники «Предприятия тепловых сетей» приступили к замене трех участков теплосети, пересекающих пешеходный бульвар по ул.Чернореченской.
12 апреля 2024, 18:32
«Т Плюс» заменит теплосети в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
Сотрудники «Предприятия тепловых сетей» приступили к замене трех участков теплосети, пересекающих пешеходный бульвар по ул.Чернореченской. ЖКХ
674
Проведя весеннюю уборку рядом с предприятиями и офисами компании в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Сызрани.
12 апреля 2024, 17:20
Энергетики «Т Плюс» вышли на космический субботник в четырех городах Самарской области
Проведя весеннюю уборку рядом с предприятиями и офисами компании в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Сызрани. ЖКХ
516
До 31 мая клиенты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» могут принять участие в акции «Весна – тают пени» и списать имеющиеся пени.
11 апреля 2024, 16:33
У клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» появилась возможность списать пени
До 31 мая клиенты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» могут принять участие в акции «Весна – тают пени» и списать имеющиеся пени. ЖКХ
553

В центре внимания
15 апреля 2024  13:21
"РКС-Самара" напоминают, что делать с инспекторами-метрологами, которых не вызывали
171
С 15 апреля по 15 октября в Самарской области устанавливается особый противопожарный режим
15 апреля 2024  12:30
С 15 апреля по 15 октября в Самарской области устанавливается особый противопожарный режим
215
Игорь Осинькин: Трудная игра с огромным количеством единоборств
15 апреля 2024  09:16
Игорь Осинькин: Трудная игра с огромным количеством единоборств
594
Сегодня, 14 апреля, на главном стадионе Самары состоится матч между «Крыльями Советов» и «Рубином»
14 апреля 2024  13:59
Сегодня, 14 апреля, в Самаре состоится матч между «Крыльями Советов» и «Рубином»
585
Следующий субботник – общегородской. Он пройдет 20 апреля.
13 апреля 2024  15:08
Почти 40 тысяч человек приняли участие в Гагаринском субботнике в Самаре
597
Весь список