«ЭнергосбыТ Плюс» напомнил организациям региона о необходимости проверки работоспособности приборов учета и их поверки

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АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает предприятиям и организациям Самарской области о необходимости поверки и восстановления работоспособности приборов учета тепла. На сегодняшний день энергетики не могут принять показания по целому ряду объектов, оснащенных приборами учета.



Среди основных причин - нарушение работы прибора, отсутствие акта периодической проверки специалистами технической инспекции и окончание межповерочного интервала. Уточнить информацию по конкретному адресу можно на официальном сайте «ЭнергосбыТ Плюс»: https://www.tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/.



«У каждого прибора учёта есть свой срок поверки, о чем важно помнить всем эксплуатирующим организациям. Для удобства клиентов, по указанной ссылке дополнительно размещен долгосрочный график окончания сроков допуска. Кроме того, могут иметь место сбои в работе прибора учета, в результате чего показания не могут быть приняты к расчетам. Мы призываем своих клиентов в ежемесячном режиме отслеживать актуальность данной информации. Это влияет на корректность выставляемых энергокомпанией начислений за полученную тепловую энергию», – рассказала технический директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Бикбаев.



После поверки прибора учета или восстановления его работоспособности необходимо направить в адрес энергокомпании samara@esplus.ru заявку с приложением пакета документов.