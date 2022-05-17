«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает жилищным организациям о подготовке к отопительному сезону

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» обращает внимание управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ) на необходимость подготовки многоквартирных домов (МКД) к отопительному сезону 2022-2023 годов. В Самарской области утверждены графики проверки готовности объектов, с которыми любой житель региона может ознакомиться на официальном сайте поставщика тепловой энергии «Т Плюс»: https://www.tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/.

Напомним, что в рамках подготовки к зиме эксплуатирующие организации Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани должны выполнить ряд технических мероприятий:

1) гидравлические испытания и промывка внутридомовых систем для поиска и устранения дефектов;

2) настройка систем автоматического регулирования путем установки сужающих устройств;

3) герметизация тепловых вводов;

4) восстановление тепловой изоляции на трубопроводах для сокращения потерь тепловой энергии.

От качественного выполнения данных процедур зависит комфорт и уют в квартирах горожан.

«Мы призываем жителей региона занимать активную общественную позицию и контролировать свои УК и ТСЖ в части подготовки домов к предстоящей зиме! Все законные основания для такой проверки у граждан имеются», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.