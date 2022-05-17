Я нашел ошибку
Главные новости:
53% россиян не ожидают дефицита продовольствия в стране
53% россиян не ожидают дефицита продовольствия в стране
Безработный самарец нашел чужую банковскую карту и купил продукты
Безработный самарец нашел чужую банковскую карту и купил продукты
Ремонт дорожного покрытия большими «картами» производят в Самаре
Ремонт дорожного покрытия большими «картами» производят в Самаре
«Единая Россия» предложила запустить ряд проектов для обеспечения безопасности детского отдыха
«Единая Россия» предложила запустить ряд проектов для обеспечения безопасности детского отдыха
День Волги пройдет в Самаре
День Волги пройдет в Самаре
Желание помочь знакомой обернулось для самарца потерей сбережений
Желание помочь знакомой обернулось для самарца потерей сбережений
Премьера балета "Дон Кихот Ламанчский" пройдет в Самарском театре оперы и балета
Премьера балета "Дон Кихот Ламанчский" пройдет в Самарском театре оперы и балета
Самарская сетевая компания открыта для выпускников вузов, делающих первые шаги в профессии
Самарская сетевая компания открыта для выпускников вузов, делающих первые шаги в профессии
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.44
-0.34
EUR 65.82
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Российская студенческая весна»: посетить «Фестивальный городок» и получить бесплатный билет на конкурсные площадки может каждый 
Дмитрий Азаров вместе с многодетными родителями высадил  «Аллею семей Самарской области»
Вокруг озера Паршино на Мехзаводе очистили берег от мусора
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает жилищным организациям о подготовке к отопительному сезону

17 мая 2022 10:35
93
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает жилищным организациям о подготовке к отопительному сезону

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» обращает внимание управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ) на необходимость подготовки многоквартирных домов (МКД) к отопительному сезону 2022-2023 годов. В Самарской области утверждены графики проверки готовности объектов, с которыми любой житель региона может ознакомиться на официальном сайте поставщика тепловой энергии «Т Плюс»: https://www.tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/.

Напомним, что в рамках подготовки к зиме эксплуатирующие организации Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани должны выполнить ряд технических мероприятий: 

1) гидравлические испытания и промывка внутридомовых систем для поиска и устранения дефектов;

2) настройка систем автоматического регулирования путем установки сужающих устройств;

3) герметизация тепловых вводов;

4) восстановление тепловой изоляции на трубопроводах для сокращения потерь тепловой энергии.

От качественного выполнения данных процедур зависит комфорт и уют в квартирах горожан.  

«Мы призываем жителей региона занимать активную общественную позицию и контролировать свои УК и ТСЖ в части подготовки домов к предстоящей зиме! Все законные основания для такой проверки у граждан имеются», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На тепловых сетях Тольяттинской ТЭЦ пройдут гидравлические испытания
16 мая 2022, 13:54
На тепловых сетях Тольяттинской ТЭЦ пройдут гидравлические испытания
В связи с этим будет временно приостановлено горячее водоснабжение по ряду адресов. ЖКХ
373
В связи с этим будет временно приостановлено горячее водоснабжение.
06 мая 2022, 17:38
В ряде городов Самарской области пройдут гидравлические испытания тепловых сетей 
В связи с этим будет временно приостановлено горячее водоснабжение. ЖКХ
1403
Для решения любого вопроса будут доступны многочисленные онлайн-каналы энергокомпании.
06 мая 2022, 16:58
«ЭнергосбыТ Плюс»: режим работы офисов обслуживания клиентов в праздничные дни 
Для решения любого вопроса будут доступны многочисленные онлайн-каналы энергокомпании. ЖКХ
991

  • Консультант плюс
В центре внимания
Самарцы еще две недели могут голосовать за формирование комфортной среды!
16 мая 2022  10:18
Самарцы еще две недели могут голосовать за формирование комфортной среды!
376
Увидеть конкурсные программы сможет каждый: до старта фестиваля «Российская студенческая весна» осталось 2 дня.
15 мая 2022  17:58
Дмитрий Азаров провел заключительное совещание оргкомитета ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»
1415
Более 50 музейных и творческих площадок примут участие в акции «Ночь музеев» в Самаре
14 мая 2022  10:55
Более 50 музейных и творческих площадок примут участие в акции «Ночь музеев» в Самаре
867
Реализация национальных проектов в Самарской области идет в соответствии с графиком
13 мая 2022  13:49
Реализация нацпроектов в Самарской области идет в соответствии с графиком
817
21 и 22 мая в Самаре пройдет НОЧЬ МУЗЕЕВ.
13 мая 2022  13:40
21 и 22 мая в Самаре пройдет НОЧЬ МУЗЕЕВ
908
Весь список