«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает об удобных дистанционных сервисах 

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С начала года число клиентов, зарегистрировавшихся в Личном кабинете АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области увеличилось в 1,5 раза.

Жители Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани все чаще выбирают дистанционные сервисы. Так, в этом году более 19 тысяч горожан подписались на электронные квитанции, отказавшись от бумажных платежных документов, а около 20 тысяч клиентов начали решать текущие вопросы взаимодействия с поставщиком тепла с помощью Личного кабинета.

«Наши клиенты, которые уже перешли на дистанционные сервисы, отмечают, насколько это удобнее и экономичнее. Мы стараемся максимально упростить для пользователя функционал наших онлайн-сервисов, ведь это экономит время жителей региона», - подчеркнула руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.

Дистанционный сервис многофункционален и прост в использовании. Преимущества – оперативность и доступность. Подробнее об онлайн-сервисах энергокомпании можно узнать на официальном сайте https://samara.esplus.ru/service/.