«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости своевременной проверки работоспособности приборов учета

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По состоянию на начало апреля, свыше 1,3 тысячи приборов учета тепла у организаций Самарской области работают некорректно. В результате АО «ЭнергосбыТ Плюс» формирует начисление для этих клиентов, исходя из тепловой нагрузки объекта или утвержденного норматива потребления.

Энергетики напоминают, что основными причинами некорректной работы являются окончание межповерочного интервала, отсутствие акта периодической проверки специалистами технической инспекции или техническая неисправность. Уточнить информацию по конкретному адресу можно на официальном сайте.

«Всем нашим клиентам из числа юридических лиц важно помнить о необходимости на постоянной основе отслеживать работоспособность счетчика. Это влияет на корректность выставляемых энергокомпанией начислений за полученную тепловую энергию», - отметил технический директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Бикбаев.