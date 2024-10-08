Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские педагоги подвели итоги Форума классных руководителей
Самарские педагоги подвели итоги Форума классных руководителей
Гонщики из Самарской области добились значимых успехов
Гонщики из Самарской области добились значимых успехов
Возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников администрации Тольятти из-за нападения бездомных собак на подростков
Возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников администрации Тольятти из-за нападения бездомных собак на подростков
спрос на работников в ресторанной сфере за год вырос на 34%
Спрос на работников в ресторанной сфере за год вырос на 34%
Новокуйбышевец избил соседа битой и забрал телевизор
Новокуйбышевец избил соседа битой и забрал телевизор
Судебные приставы обязали организацию отремонтировать кровлю многоквартирного дома в Похвистнево
Судебные приставы обязали организацию отремонтировать кровлю многоквартирного дома в Похвистнево
в Самаре пройдёт презентация Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход»
В Самаре пройдёт презентация Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход»
На территории ОЭЗ Тольятти в ДТП погиб водитель
На территории ОЭЗ Тольятти в ДТП погиб водитель
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.06
1.19
EUR 105.31
0.57
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Первая встреча серии ридинг-групп «Читать кино» в Самаре состоится 10 октября
Отрадный сегодня стал центральной площадкой Всероссийского дня ходьбы в Самарской области
Энергетики «Т Плюс» рассказали о карьерных возможностях студентам самарских колледжей
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости поверки общедомовых приборов учета тепла

8 октября 2024 10:24
139
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости поверки общедомовых приборов учета тепла

По состоянию на 7 октября, 1287 объектов (из которых 954 МКД) Самарской области требуют проведения поверки или ремонта приборов учета тепла. Уточнить информацию о причинах, по которым «ЭнергосбыТ Плюс» не принимает к расчетам показания данных счетчиков, можно на сайте https://www.tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/.

Энергетики отмечают, что некоторые обслуживающие организации региона не следят за исправностью работы общедомовых приборов учета тепла. Это приводит к убыткам для клиентов, поскольку таким организациям АО «ЭнергосбыТ Плюс» выставляет счета на оплату тепловой энергии не по показаниям, а исходя из:

- тепловой нагрузки объекта (по промышленным, бюджетным и коммерческим предприятиям);

- утвержденного норматива потребления (МКД).

«Правильно установленный, принятый в эксплуатацию и корректно функционирующий прибор, показания которого регулярно передаются для расчета начислений, - это первый и самый важный шаг к экономии», - уверен технический директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Бикбаев.

Энергетики обращают внимание, что для возобновления расчета за тепло по показаниям счетчика необходимо направить заявку с приложением пакета соответствующих документов на электронную почту: samara@esplus.ru

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Новой вехой во взаимодействии энергетиков и СамГТУ стало создание в феврале 2024 года Ассоциации опорных вузов ПАО «Т Плюс».
07 октября 2024, 19:45
«Т Плюс» поздравила Самарский государственный технический университет со 110-летием
Новой вехой во взаимодействии энергетиков и СамГТУ стало создание в феврале 2024 года Ассоциации опорных вузов ПАО «Т Плюс». Новости компаний
418
Каждый из участников мероприятия получил от энергетиков «Билет в будущее».
04 октября 2024, 16:16
Энергетики «Т Плюс» рассказали о карьерных возможностях студентам самарских колледжей
Каждый из участников мероприятия получил от энергетиков «Билет в будущее». ЖКХ
821
Участники Ассоциации опорных вузов «Т Плюс» подвели первые итоги работы
03 октября 2024, 12:51
Участники Ассоциации опорных вузов «Т Плюс» подвели первые итоги работы
Сотрудничество с ключевыми вузами Поволжья и Урала всего за семь месяцев показало свою эффективность.  ЖКХ
609

В центре внимания
В Самаре 11 октября стартует распределение свободных мест в детские сады на 2024-2025 учебный год
8 октября 2024  10:05
В Самаре 11 октября стартует распределение свободных мест в детские сады на 2024-2025 учебный год
199
Более 350 тысяч доз вакцины против гриппа поступило в Самарскую область
7 октября 2024  14:03
Более 350 тысяч доз вакцины против гриппа поступило в Самарскую область
494
Болельщики «Крыльев Советов» требуют оставить Игоря Осинькина на посту
7 октября 2024  13:18
Болельщики «Крыльев Советов» требуют оставить Игоря Осинькина на посту
396
Начался второй этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый 2024»
6 октября 2024  14:22
Начался второй этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый 2024»
621
Вячеслав Федорищев поздравил педагогов Самарской области с Днем учителя
5 октября 2024  10:11
Вячеслав Федорищев поздравил педагогов Самарской области с Днем учителя
819
Весь список