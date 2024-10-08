«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости поверки общедомовых приборов учета тепла

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По состоянию на 7 октября, 1287 объектов (из которых 954 МКД) Самарской области требуют проведения поверки или ремонта приборов учета тепла. Уточнить информацию о причинах, по которым «ЭнергосбыТ Плюс» не принимает к расчетам показания данных счетчиков, можно на сайте https://www.tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/ .

Энергетики отмечают, что некоторые обслуживающие организации региона не следят за исправностью работы общедомовых приборов учета тепла. Это приводит к убыткам для клиентов, поскольку таким организациям АО «ЭнергосбыТ Плюс» выставляет счета на оплату тепловой энергии не по показаниям, а исходя из:

- тепловой нагрузки объекта (по промышленным, бюджетным и коммерческим предприятиям);

- утвержденного норматива потребления (МКД).

«Правильно установленный, принятый в эксплуатацию и корректно функционирующий прибор, показания которого регулярно передаются для расчета начислений, - это первый и самый важный шаг к экономии», - уверен технический директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Бикбаев.